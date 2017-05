Opinión / Hombres, modo de empleo

BBP, becario bien pagado Teresa Viejo. Ilustra: Gustavo Otero.

El trabajo es una bendición por la que uno, además de dar gracias al cielo, debería de pagar. Lo remacha mi jefe entre gamba y gamba, y yo no abro la boca porque estoy más pendiente de pillar las cabezas para chupetearlas que de reivindicaciones proletarias. “El proletariado ha muerto”. Esta es otra de sus frases, que como siempre presenta la costura con hilvanes. Digo yo, si ha muerto, qué narices somos la media docena de aprendices que currelamos en su cocina, ¿zombis de The Walking Dead?

Tener un jefe esclavista es jodido, pero entra dentro de lo natural, lo duro es que además pretenda filosofar. No obstante, he meditado y reconozco el poder transformador de las ideas, tanto que tras escuchar a diario una matraca terminas militando en su causa. En efecto, ahora dudo de que mi jefe el negrero de las cacerolas no tenga razón al argüir que nos escatima el más mísero de los sueldos porque observar su talento salteando setas trompeteras carece de precio para los humildes mortales que somos sus pinches. “Sois BBP, disfrutad de vuestro pago. No hay facultad mejor que ver esto, chavales, estáis participando en la alquimia de elaborar un menú”, apostilla mientras palmea mi espalda y yo pelo cebollas. Una tarea crucial ya que, por si no lo saben, la cebolla es la base de nuestra cocina. Aunque claro, lo mismo siguen Master Chef.

También es verdad que como el pensamiento dominante cala hondo nadie le lleva la contraria, ni siquiera cuando en plena cogorza toma el bote de azúcar en lugar del de sal. Porque, sí, mi jefe bebe. Él justificaría que nunca puede servirse un plato en la sala que no se haya degustado antes en la cocina, ni decantar un vino sin probarlo, y entre cata y cata resulta inevitable que se le vaya a uno la cabeza.

Son muchas horas, catorce diarias, y a veces más. Una tras otra como cuentas de un rosario porque él es muy creyente. Cree en Dios, en la Santa Madre Iglesia, en la suya –que le enseñó de fogones–, en el esfuerzo común –no veas si trabajamos con denuedo aquí dentro– y en el ahorro particular “encaminado a forjaros un futuro, porque los jóvenes sois unos manirrotos y hay que entregaros los euros con cuentagotas”. Y tanto que lo cumple.

Esta es otra filosofía que repite y repite como un mantra, el problema es que a media tarde tiene la lengua de trapo y casi no le entendemos cuando relata el proceso de reducir un fumé de pescado. Ahí es cuando entra en acción el “universo de las sisas”, en definitiva de lo que vivimos el grupo de becarios-ayudantes-pinches de cocina de un restaurante con varias estrellas y tenedores en el firmamento gastronómico y decenas de cuchillos en el infierno.

Sisar no es fácil. Que se lo pregunten a esas abuelas que sostuvieron sus precarias economías a base de sacar peseta a peseta de donde podían. Pero nosotros hemos organizado un sistema tan profesionalizado que el jefe no se da cuenta; solo detecta las anomalías su gestor cada tres meses. “¿Qué coño has hecho con el IVA, que no cuadra nada?”.

Él, desconcertado, nos mira a nosotros para que apaguemos ese fuego y le arreglemos el pastel; sin embargo, este grupo de becarios se excusa: "Nosotros el dinero ni lo catamos".