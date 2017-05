Opinión / Hombres, modo de empleo

‘Black Mirror’ Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

EL DEL QUINTO no se mira en los espejos. No es que se haya peleado con ellos porque tras dejar de fumar engordara, sino que les da la espalda porque sí. Cuando coincidimos esperando el ascensor, le observo bajar la cabeza para no darse de bruces con el de la trasera del elevador, y una vez dentro, se gira ipso facto. El tipo no es un asocial. Toma las bolsas a las ancianitas del edificio, hace carantoñas a las mascotas y compadrea con los adolescentes contándoles cosas que les dejan embobados, y ya es raro que presten atención a lo que no aparece en la pantalla de un móvil.

El del quinto no tiene espejos en casa. Me lo contó el portero una tarde en que el Barça perdía y necesitaba desconectar de su sufrimiento. Me explicó que unas vacaciones le encargó que regara las plantas y él aprovechó para zascandilear, según su costumbre. Se dio cuenta cuando en lugar de bajar al aseo de la portería usó el baño de la vivienda en un apretón. Fue a atusarse los cuatro pelos desordenados que pueblan su cabeza y comprobó que no había espejo. Mosqueado, buscó alguno sin éxito, así que se peinó en el ascensor.

–A lo mejor estaba cambiando la decoración –aduje yo.

–Le digo a usted que no. Que no quiere un espejo ni en pintura.

–Será que no le pegan con los muebles. Tampoco es tan feo como para no querer mirarse en ellos.

–Hay gente pa’ to’ –remató el portero, quien es muy de chascarrillos.

Mi vecino no tiene coche, ni moto ni una humilde bicicleta. A veces curioseo a través de los visillos cuando se aposta en la parada del autobús, porque aquí donde vivimos no llega el metro, y si bien le imaginé un tipo concienciado con la ecología, sé que no conduce por no ojear ni los retrovisores.

–Ya m’enterao –aclaró otro día el portero–. La cosa le viene de niño. Al parecer se le cayó un espejo y alguien le dijo que en su vida le esperaba una desgracia.

–Eso es superstición –repliqué sin compadrear con el empleado.

El del quinto gasta unas combinaciones de ropa que delatan su espejofobia y un lastimero afeitado a ronchas, porque debe de rasurarse de oídas. Me pregunto cómo se las ingeniará al entrar en unos grandes almacenes, o en el mismo súper cuando toque hacer la compra, porque allá donde mires hay una plancha de azogue dispuesta a delatar de ti lo peor y lo mejor.

“Es informático secreto”, me informó el portero el día en que le vimos meterse en un coche que llevaba tintados los cristales, aunque desde donde estábamos no se distinguía al conductor.

–¿Qué es eso de “informático secreto”?

–Espía.

–¿Trabaja en el CNI?

–Yo digo lo que es. Dónde, no tengo idea.

“Ser miembro de un servicio de inteligencia solo ahuyenta de las fotos y las confidencias”, pensé. De hecho, conozco la habilidad de zafarse de ellas. Es tan simple como anunciar que quieres ojear la imágenes y dar a borrar en las que apareces.

Aquella tarde subí a mi casa, saludé a cada uno de los espejos que alegran sus paredes, y marqué ese número que guardo para las ocasiones señaladas. “El del quinto se está relajando. ¿Procedo con el plan establecido?”, pregunté. Al otro lado refrendaron: “Adelante”.

Cuando cogí la pistola, me dije que un espejo roto significa muy, pero que muy mala suerte.