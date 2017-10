Opinión / Hombres, modo de empleo

¿De qué hablamos ahora? Teresa Viejo. Ilustración de Gustavo Otero.

Su primer WhatsApp revolucionó mi corazón porque llevaba esperándolo desde nuestro encuentro: él accedía al bar y nosotras salíamos –la gente siempre anda entrando o saliendo de los lugares o de las personas-, y al chocarnos sentí que se colaba en mí sin resistencia.

- ¿Ya te vas? -me preguntó.

- ¿Te conozco?

- Es lo que quisiera. Quédate.

- No puedo… mis amigas se marchan y…

- Dame tú teléfono, por favor, por favor.

Apenas juntó sus manos a la altura de la nariz bizqueó, pero me resultó tan sexy que recité mi número como la tabla del cinco. Cinco días demoró el mensaje tras su primer “Soy el tío que acaba de asaltarte, guárdame entre tus favoritos”. “Hecho”, respondí en ese momento, y hasta cinco días después no dio señales de vida. Podría haberle escrito yo pero soy una clásica, una de esas heroínas románticas que resuelven con éxito las pelis del domingo por la tarde. Ante su “¿Qué haces?” dudé entre hacerme la interesante preguntándole quién era o mostrarme auténtica, y puesto que lo primero solo habría enfriado más lo que amenazaba con convertirse en un iceberg contesté: “Pensé que te habías olvidado de mí”. Así empezó la cadena que se ha ido tejiendo entre los dos hasta llegar a hoy.

Aquella tarde me dediqué a responder sus preguntas durante una hora. Hablamos de todo. De mis estudios, mi trabajo, mis ex, de lo que pido a los tíos y al universo, y él hizo lo mismo. O casi, porque es más reservado que yo. Hubo un momento en que me dije que en lugar de transcribir lo que pensábamos podríamos contárnoslo por teléfono y se lo propuse -me apetecía escuchar su voz porque no la recordaba-, pero me confesó que se encontraba en el trabajo y era mejor así. De hecho suele sucederle porque él es su propio jefe. A los irresponsables les sobra el tiempo, en cambio los muy responsables se lo escatiman a los suyos. No importa, le disculpo. Es lo que tiene sufrir un flechazo fulminante.

En los mensajes hemos desmenuzado nuestra vida con tal transparencia que reconozco que es el hombre que mejor me ha conocido. Llevamos tres semanas así, compartiendo larguísimas charlas donde nos intercambiamos, además de fotos, canciones, versos robados y besos de colores, el alma letra a letra. A veces hablamos por teléfono a última hora del día, y no porque me deje para el final como si fuese lo menos relevante de su agenda, sino porque me reserva como los postres. Nos hemos confesado tanto que cualquiera diría que el nuestro fue solo un encuentro involuntario. ¿Que si no queremos quedar? Por supuesto que sí. De hecho aquí estoy, esperándole, en el mismo bar en que nos vimos hace tres semanas y cinco días por primera vez. Antes de que desgranáramos nuestras vidas en WhatsApp y nos enamoráramos sin remedio. Ahí está, cruzando la puerta. No sé si tomarle la mano o comerle la boca.

- Estás muy callado -pregunto quince minutos después de nuestro saludo, al advertir que no abre el pico y yo estoy a punto de morir ahogada.

- ¿Sabes qué? -replica-. No me queda nada de qué hablar. Me he dado cuenta de que nos hemos contado ya todo. Mejor me voy.

Según le perdía de vista me ha entrado el emoji de la mano diciendo adiós.