Opinión / Hombres, modo de empleo

El puesto 673 Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

–Habla con el puesto 673, ¿en qué puedo ayudarle?

–¿Es el departamento comercial?

–Sí, ¿en qué puedo ayudarle?

–O mejoran mi tarifa o abandono la compañía. ¡Me tienen harto! –disparó airado.

La respuesta de la operadora se hizo esperar; no solo le clavaban un puñal en cada factura sino que eran unos maleducados.

–Siente que la vida se da la vuelta como un calcetín, ¿a qué sí?

–¿Cómo dice?

–La rutina, buscar un sitio para aparcar… una mala cara. Ese beso que no llega. Si el ser humano tuviera presente que con cada gesto podría hacer la vida más fácil a los demás… pero prima el egoísmo.

Ignoraba a dónde pretendía llegar, no obstante su voz era una pluma acariciando su oído que incitaba a seguir escuchándola.

–Estoy para mejorar la suya –añadió ella-. ¿En serio quiere irse?

–Quie… quiero –balbució- que… no me saqueen.

–¿Pagar menos? Seguro que lo logramos.

A continuación la chica recitó las opciones de contrato como un poemario, saboreando las sílabas, susurrando los precios y musitando el IVA, hasta que él terminó optando por una más ventajosa de lo que hubiera ambicionado al contactar con su compañía telefónica. Había que reconocer a la empleada don de palabra y una admirable capacidad de seducción.

–Ahora solo queda que puntúe mi atención del uno al diez. Me despido porque da pudor escucharlo.

–¡Espere yo…!

Pero una grabación echó a rodar antes de que él pudiera agradecer su esmero. En efecto era fácil ayudar al otro y muy habitual no hacerlo. Esa joven parecía sabia; más de lo que correspondiera a su edad, aunque no sabía qué años tendría, ni su nombre, ni si era de la misma ciudad que él… Una hora después de rumiarlo marcó de nuevo y pidió hablar con el puesto 673, alegando que se les habían quedado los trámites a la mitad.

–Soy el de antes –anunció, animándose a tutearla-. El que has convencido para no me marchara a otra compañía, ¿te acuerdas?

–La ansiedad lleva a ir más rápido que la propia vida, y eso dificulta tu pensamiento. ¿En qué puedo ayudarte esta vez?

–Pues… solo pretendía… me he quedado con ganas de darte las gracias. ¡Aunque te he otorgado un diez!

–Según Cervantes dar las gracias es uno de los mayores placeres del individuo.

–¡Dios! ¿Lees a Cervantes? –exclamó–. ¿De dónde has salido tú?

–El origen es anecdótico.

–¿Cómo te llamas?

–Mi nombre no es bonito. Soy el puesto 673, ¿acaso no te gustan los números?

–Si los pronuncias tú… me vuelven loco.

–Tengo que dejarte, no puedo permanecer más de diez minutos por cliente.

–Pues vuelvo a llamar… ¡desde el…!

La grabación precipitó el final de su charla. Aquella tarde no dejó de dar vueltas al rostro y el cuerpo que acompañarían a aquella voz, de forma que lo primero que hizo al día siguiente fue localizarla.

–Puesto 673, ¿en qué puedo ayudarle?

–Si no me dices cómo consigo verte voy a marcar este teléfono cada cinco minutos. He perdido la cabeza por ti y no sé ni como te llamas.

A continuación le sorprendió un insólito ruido, como de tripas metálicas o de circuitos achicharrándose, hasta surgir por el auricular una voz que ya no besaba, sino que raspaba el oído.

–Soy el puesto 673. No estoy programada para confidencias íntimas. ¿En qué puedo ayudarle? | Sigue leyendo.