Opinión / Hombres, modo de empleo

La espera Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

La ventana de mi casa se abre a un espacio salpicado de árboles de baja altura, algún banco y construcciones menudas en piedra y granito. Como la mía es una cuarta planta, nada de lo anterior resta luz a una vivienda que adquirí muy barata. Una ganga por la que no tuve que pelearme porque apenas llegaban al portal los posibles compradores, se daban la vuelta. “¿Tengo competencia?”, pregunté a la dueña cuando entendí que se ajustaba a mí mejor que un guante. “Como no sean los de enfrente… Este piso no lo quiere nadie. Y se vive bien tranquila, pero ya ves tú”. En el “ya ves tú” le extendí un cheque por la reserva.

Al mes estaba haciendo en él lo que mejor se me da: curiosear por los visillos entreabiertos. Cuando miras entre las lamas de una persiana la visión se estratifica, mientras que al hacerlo a través de las transparencias de una tela se diluye. En suma, nada es real; eres tú quien dota de veracidad todo alrededor.

Si habéis supuesto que soy fotógrafo, estáis errados. En eso que llamáis “mundo real” trabajo en el departamento de administración de una multinacional y en mi Matrix, soy voyeur. Los profesionales de la mirilla no observamos igual que los del objetivo, aunque a veces nos ayudemos de una cámara para enfocar mejor. Así le descubrí a él. Invariablemente, cada día. Tres horas durante la mañana, hiciera el tiempo que hiciese. Frente a la plancha de mármol sobre la que antes suele depositar algún detalle. Sentado en una sillita plegable de esas que suelen usar los cazadores o las señoras que frecuentan las procesiones. Hablando a veces, riendo otras. Llorando las más.

Durante una época escudriñé conductas humanas. También me gustaba situarme en posiciones comprometidas desde las que me permitía esa clase de mirada que todos desean y pocos verbalizan. Hasta que comprendí que el ángulo de debajo de las faldas siempre es el mismo: con más o menos tela, o más o menos vello, o más o menos carne. Cuando me cansé de espiar la vida me pasé a la muerte. Por eso me enamoré de esta casa, porque está situada frente a un cementerio.

El hombre del que os hablo ya se encontraba al otro lado de mi ventana el día en que me instalé en este salón. Le descubrí una mañana de cielo gris y hojas amarillas y mi atención permaneció un rato fija en él porque no se movía. Pensé que se trataba de algún esbirro de The Walking Dead hasta que comprendí que era demasiado viejo y demasiado señor. Durante una semana fiché sus horarios y comprobé que se ajustaban con puntualidad británica a un ritual diario, así que la primera vez que me colé en el cementerio fui en busca de aquella tumba y, al situarme a medio metro de ella y ver la inscripción, discerní todo. “La eternidad bien vale el dolor de esta separación. Estaré cerca de ti. Por si me llamas”.

Entendí que esa historia de aparente soledad y abandono camuflaba, en realidad, la de un amor de los que solo narran los libros. O de los que mascan las dentaduras postizas en los asilos.

Desde entonces fotografío al viejo sin que él se percate. Cuando se marcha, me acerco a la tumba, muestro a la piedra las imágenes y explico a la difunta los detalles del día. Así por lo menos de viejo tendré algo que contar. | Sigue leyendo.