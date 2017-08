Opinión / Hombres, modo de empleo

Las guerreras Teresa Viejo. Ilustra: Gustavo Otero.

El río trepida en un trazado tan escarpado que nos encajamos bien el salvavidas puesto que lo previsible, asegura el instructor, es que “vayáis al agua como patos”. Hago un gesto de burla, él me sorprende y suelta “tú el primero”. Al momento capitaneo la piragua con este patético atuendo. Me recuerda a esas noches de verano en que de niños nos travestíamos con viejas mantelerías y retales de tela y escenificábamos una obra de teatro a nuestros padres. Qué habilidad para que todos se fijen en mí cuando trato de pasar inadvertido. ¿Será por mi aire a lo Cristiano Ronaldo o por mis cien kilos de peso? El monitor advierte:

– No te has ajustado bien el chaleco.

– No me alcanzan las trabillas.

Hunde el dedo índice sin compasión en la barriga. “Si retienes el aire lo arreglamos”, propone antes de que me quede sin aliento. No sé si lo ha hecho por cooperar o por joder.

La embarcación es un kayak para cuatro plazas donde se acoplan, junto a él, un par de chicas con pinta de no dar un palo al agua.

– ¡¿Qué hago?! -grito cuando siento que la canoa se despega de la orilla y se desliza como la mantequilla por el pan caliente.

– ¡Rema! -grita el monitor-. ¿No lo has hecho nunca?

– En el Retiro madrileño mogollón de veces.

No es cierto que sea un inexperto, pero el tío me cae peor que el casco que aprieta mis meninges. He navegado antes en aguas traicioneras y siempre salgo a flote; las peores son las que empiezan mansas como los besos de algunas mujeres y terminan igual de guerreras que ellas. En realidad ellas me han enseñado a manejar los remos sorteando el oleaje; navegar comparte con las relaciones la necesidad de enderezar el rumbo en los momentos difíciles y de dejarse fluir en los que arrecian con el viento de cola. Y puestos a comparar, este barquito peso pluma también se asemeja a las mujeres porque de sólido no tiene un pelo; al contrario, al primer envite se zarandea sin resistencia. La mujer es débil, de ahí que esté a favor de que no compitan en el descenso de este río, porque una cosa es “pasear” y otra una carrera como Dios manda.

– ¿Decías algo? -grita la chica de detrás.

– Hago meditación -respondo con sorna-. Como vamos tan “despacito”...

Tal y como imaginaba, las dos se echan a reír mientras entonan la dichosa canción. Las mujeres, además, son muy predecibles.

De repente el monitor vira el timón y una turbulencia nos condena a girar sobre nuestro eje hasta que logro palear al agua con furia y tomo el control. El monitor grita:

– ¡Los he visto más espabilados!

Y a mí me arrasa un incendio por el que empiezo a agitar el remo con tan poco acierto que pillo una roca, lo parto por la mitad y acto seguido me zarandeo como un bolo hasta terminar en el agua.

– ¡Hombre al agua!

– Eso ya se ve, no hace falta que lo anuncies -balbuceo yo-. ¿Me ayudáis a subir?

Entonces descubro a las chicas en disposición de navegar y, al mirarlas fijamente, advierto esa clase de competencia que nace tarde o temprano entre los hombres y las mujeres… y ya no me sorprende lo que viene a continuación, porque siempre hay algún hombre dispuesto a traicionar a los de su género con tal de hacerse el gallito.

– Ahora vendrán a por ti, porque tus compañeras han salido guerreras.