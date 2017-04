Opinión / Hombres, modo de empleo

Los sueños de los otros Teresa Viejo. Ilustración de Gustavo Otero.

En la urbanización hay una extraña casa a la que pocos se acercan. Tiene la fachada amarilla y las contraventanas verdes, como la yedra que se come lo que se le ponga por delante; y se ubica al fondo de una calle sin salida. En ella vive un hombre huraño al que no lo quieren ni los gatos. No lo digo yo, pues no lo había visto, sino mis padres, a quienes les he oído contar que el viejo guarda en su jardín los sueños de los demás. Alguna vez les he preguntado su nombre, y su respuesta es advertirme sobre él y asegurarme que se le ha ido la cabeza. Natural; si roba sueños, debe de tener un gigantesco batiburrillo mental.

Mis amigos de la urba suelen llegar hasta la intersección de la calle principal, e incluso a veces se adentran algunos metros, pero ninguno ha pasado de la mitad de la vía. Menos mal que no soy ningún cagueta y ejerzo de líder cuando me interesa. Hoy les he propuesto conocer al “ladrón de sueños” –a quien no sé por qué me ata un sentimiento de compasión más que de curiosidad ya que, sin conocerlo, me recuerda a mi abuelo–, y aquí estamos. Frente a la fachada amarilla y la enredadera que se cuela por las ventanas abiertas.

–¿Veis algo raro?

–De cerca no da miedo –coinciden todos.

Resuelto a vivir la aventura me lanzo hacia la valla y me encaramo para ojear el jardín, pero las arizónicas están tan crecidas que tengo que conformarme con otear a través de ellas. Entonces descubro al anciano junto a un hombre de uniforme. Es tal y como lo han descrito mi padres: mayor, de pelo canoso y piernas torpes; en cambio, su acompañante es muy joven. Su ropa parece la de un guarda de seguridad, aunque por sus gestos diría que son familia. De pronto se toman del brazo y ahí resbalo y voy al suelo.

Decido compartir lo visto con mis amigos y, cuando voy por la mitad, uno señala hacia la casa: “Ahí está, junto al tío, en el balcón”. Tras un rato juntos, el anciano se mete dentro y el joven se queda fuera. “Le va a dar una insolación”, porque media hora después sigue en el mismo sitio.

Aburridos, nos marchamos cada uno a nuestra casa.

Yo no he dejado de pensar en el ladrón de sueños ni en su nieto o lo que sea; de modo que antes de ir al instituto me doy un garbeo por la casa, donde descubro al mismo chico, ahora con uniforme de bombero. ¿Habrá pasado algo? ¿Un fuego? ¿Una inundación?

El resto del día no dejo de dar vueltas a la de desgracias que pueden producirse en una vivienda, pero en la urba no ha sucedido nada raro. Por la tarde vuelvo a pasarme y ahora el chico viste de paracaidista. Esto empieza a resultar cosa de broma.

Durante una semana he visitado la casa del ladrón de sueños para comprobar cómo el joven va cambiando de uniforme; en cambio, sus posturas son siempre iguales. Mosqueado, no solo he vuelto a trepar por la valla, sino que he escalado sobre las arizónicas, y desde lo alto de ellas he podido observar al detalle el jardín. En él, junto a setos secos y rosales sin flor, la hierba está sembrada de gorras y cascos militares, pantalones y guayaberas, brazos y piernas descuajeringadas, cabezas de ojos como platos… Entonces comprendo lo que cuentan mis padres: son restos de maniquíes que soñaron con ser hombres. | Sigue leyendo.