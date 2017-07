Opinión / Hombres, modo de empleo

Mr. Energía Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

Sostiene mi JEFA que mi talento está llamado a alcanzar recompensas ya que, si además de ponerle ganas posees las cualidades idóneas, tarde o temprano las logras.

Mi confesión entraña datos a tener en cuenta: 1) Que dispongo de una superiora –no religiosa, sino una mujer de ordeno y mando–. 2) Que me conozco muy bien. 3) Que ella también, y 4) Que mi autoestima está saneada. Y la suya, de lo contrario no pasearía ese aire marcial por una oficina donde resuenan sus tacones con ecos de venganza antigua, como de “te vas a cagar por lo que hiciste”. En esto sigue la estela de esas mujeres que primero demuelen a su enemigo y luego le exprimen el cerebro, en orden inverso al modo en que lo haría el resto de la humanidad resentida. La mente femenina es un galimatías y la suya un paradigma de estudio.

Ella dice que me escogió por mis virtudes, pero mejor juzguen ustedes. Hace tres veranos un grupo de ingenieros recién licenciados peleábamos por una plaza de becario con sueldo. Aún recuerdo las caras de perro entre mis compañeros cada vez que ella nos precisaba un requisito más para el puesto. Del centenar que empezamos la selección, al final quedamos una docena de universitarios henchidos de ambición, por la cual nos hubiéramos aniquilado a dentelladas.

– Sabéis que esto es una empresa energética, ¿no?

– ¡Sí, señora directora! –respondimos al unísono.

Antes nos había reunido en la sala de juntas, formando dos filas, y nos había preguntado si habíamos leído “El cuento de la criada”, de Margaret Atwood. Fuimos honestos y reconocimos nuestra ignorancia. “Mejor, a determinados lugares conviene llegar vírgenes”, fue su respuesta, que ninguno entendió. Con el tiempo sí; he comprendido su sibilina forma de ejercer el dominio, su admirable voluntad y su actitud ejemplarizante. Con el tiempo, claro, porque en el momento en que anunció que la siguiente prueba pasaba por calzarnos unos gayumbos apretados y desfilar para sus empleadas, la mayoría de los ingenieros salieron por patas y todavía les están buscando. Los que no dimos un paso atrás –poco convencidos, pero muy bloqueados– fuimos cuatro. No moverse también es una decisión.

“Queremos comprobar vuestro potencial energético”, dictaminó, y así elegimos la prenda cuya talla más nos encajaba e iniciamos un ridículo desfile entre mesas y fotocopiadoras, esperando sin éxito que la cosa quedara allí y no tuviéramos que seguir por la planta de montaje. De hecho, terminamos moviendo el trasero a lo largo de la nave industrial, aunque el único que lo culminó sin dificultades fui yo. Dos desistieron y al tercero le entró tal diarrea que su escatológica deserción aún se rumia en el curro. Al concluir, la jefa sacó un casco y me coronó como el nuevo becario. Cuando me disponía a darle las gracias, esgrimió: “dáselas a tu talento”. Dudé a qué parte de mi anatomía aludía, porque estoy como un queso, y ella prosiguió: “Dice Margaret Atwood que los hombres tienen miedo de que las mujeres se rían de ellos y ellas miedo de que los hombres las maten. Veo que las risas de las mujeres no te afectan, por eso eres el elegido”.

Desde entonces me carcajeo de todo y, muy en especial, de mí mismo. | Sigue leyendo.