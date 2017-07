Opinión / Hombres, modo de empleo

Ni una sola palabra de amor Teresa Viejo. Ilustración de Gustavo Otero.

Ya desde el primer día de trabajo te indican que debes cambiarte en el camión de producción, junto a los técnicos de sonido y a los del atrezo, alejados varios metros de ellas. Ellas son un puñado de chicas preciosas de las que conviene mantenerse a distancia. “Ni besos ni abrazos”, advirtieron los organizadores al poco de llegar y yo cumplo sus órdenes porque necesito estar empleado, de lo contrario correría tras las azafatas como conejo en busca de zanahorias.

Qué quieren, soy un esteta. Me gusta la belleza en todos los sentidos, de hecho puedo abstraerme tanto con la marquesina del autobús y sus anuncios de lencería como babear ante la delantera de una dependienta, porque mi fantasía bebe de la realidad o de lo virtual. El atractivo femenino es gloria bendita que se merece un pedazo de cielo en la tierra, por eso no veo porqué no podemos alabarlo. Antes de este empleo sumé otros en mi larga carrera profesional –y no tanto por los años como porque duro poco en los sitios– y en ellos derrochaba piropos y carantoñas a las beldades con las que me cruzaba. Bien es verdad que de vez en cuando me topaba con algún listillo que aducía cosas como que mis frases denigraban a la mujer, o que qué haría yo si me acariciaran la nalga con el mismo descaro, a lo que solía responder bajándome los pantalones para facilitarles la intervención manual a mis compañeras. Nunca he entendido los escrúpulos con algo tan natural como un requiebro. ¿O es que a alguien le molesta que le digan “Dime cómo te llamas y te pido para Reyes”? A mí más que pedirme, me han dejado en la basura y eso mella.

Encontré el anuncio de este empleo en la última página de la sección de deportes y antes de la de contactos y me pareció una señal, por eso llamé sin dilación.

–Estamos seleccionando azafatos para la Vuelta a España.

–¡Anda, que entretenido! –respondí–. Y que la dan, ¿de norte a sur o de este a oeste? Lo digo porque yo me conozco muy bien Extremadura y no quisiera repetir.

–La Vuelta Ciclista –aclararon, antes de explicarme que debía de remitir por mail mi currículo junto a un par de fotografías–.

Envié las de mi sobrino, que está en la Universidad y es un guaperas; y a los dos días confirmaron mi contratación aunque solo por dos semanas. Menos da una piedra y más dentelladas el hambre, pensé enseguida.

Los días antes de empezar me los pasé mordiéndome las uñas de impaciencia porque por mucha variedad de la que disponga mi vida laboral nunca había sido un azafato, con uniforme y demás; pero cuál fue mi decepción cuando apenas llegué,

y una vez contrastaron el error de la fotografía, me pusieron de patitas en la calle.

–Usted nos ha engañado.

–No. Lo que pasa es que he engordado.

–¿Y el pelo?

–Los nervios. Con el estrés se me cae a puñados.

Tanto les lloré que terminaron encasquetándome un uniforme y un lugar donde cambiarme en el camión de los currelas, desde donde observo a esas divinidades en minifalda a las que, por orden de la autoridad, no las pueden besar ni siquiera los ciclistas.

Menos mal que yo, escudado tras el cubo y el mocho con el que recorro el escenario, las ojeo las cachas y me relamo en silencio. | Sigue leyendo.