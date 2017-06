Opinión / Hombres, modo de empleo

Orgullo Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

Antes, cuando alguien me preguntaba cuál había sido mi día más feliz, languidecía asegurando que estaba por llegar; hasta que lo hizo, y alrededor brotaron campanillas, luces de colores y esas cosas cursis que odiaba en la infancia. El instante en que aprecias las primeras patadas de tu hijo dentro de tu barriga borra las tristezas de inmediato. Basta con que el bebé se agite para que yo empiece a llorar como una magdalena, y eso que soy un hombre con barba y pelo en pecho.

Mi hombre también es llorica, tanto que él, al conocer mi embarazo se estremeció como si hubiese visto a la virgen. Algo de milagro debe de tener mi aspecto porque al pasear por la calle la gente se sorprende muchísimo. Esto me sucede por la calle, en el Metro, en la consulta del ginecólogo y no te cuento en la del urólogo, pues dada mi condición me toca frecuentar ambas. Me observan las dependientas en la sección de embarazadas dibujando un “o” con sus morros siliconados, al tiempo que malician si no llevaré un cojín debajo. Y, por descontado, me interroga todo el mundo.

- A ver, ¿tú qué eres? -es la duda que más se repite.

- ¿Que voy a ser? Lo que ves, no te digo.

- Un tío, sí. Pero… tienes barriga… ¿o es cervecera?

- ¡Uy, el alcohol! Desde que estoy preñado ni probarlo.

Llegados a este punto pueden pasar dos cosas: o que me toque explicar mi historia o que ni me esfuerce porque han perdido el conocimiento. Hay gente demasiado mojigata.

Mi caso es sencillo: soy un hombre al que le gustan los hombres, como a tantos. También me gustaban cuando en el espejo parecía una mujer, pero la que no se gustaba era yo, es decir ella, que en esencia no era yo. Y mucho menos me gustaba gustar a los hombres siendo ella, teniendo en cuenta que quien pretendía gustarles era yo -el tipo que se ahogaba dentro-. A mí me atraían los hombres a los que les gustaban los hombres, pero quienes se acercaban a mí perdían la cabeza por lo que las mujeres guardan entre sus piernas. El agujero de antes me daba mucho asco, menos mal que a punto de cerrármelo llegó esta bendición. No se imaginan el tormento de soportar cómo alaban tu escote cuando lo que querrías es que se fijaran en tu paquete que, cierto es, solo existe en mi mente. Con semejante galimatías entenderán que la del cuerpo puede ser la peor de las prisiones.

Liberarse de los grilletes con los que uno nace, además de dolorosísimo, es lento y solitario, porque la mayoría de la gente ni te comprende ni te acompaña, salvo los que te quieren de verdad, a quienes les importa poco si te vistes por arriba o por abajo. Una vez te desprendes de lo que sobra y aparece el ser humano que eres, terminarás tomándote a broma porque el humor me parece el más sensato de los sentidos. De modo que aquí estoy, embarazado de ocho meses colocándome un modelón subido a unos zapatos imposibles, dispuesto a bailar con mi niño dentro en una carroza. Aclaro “niño” porque así lo ha reconocido el obstetra, pero mi opinión en esto del genero es que la última palabra la tiene el nacido, así que a saber.

A los hombres, igual que a las mujeres, nos suelen rebosar gases o kilos, pero esta semana a mí se me desborda el Orgullo.