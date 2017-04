Opinión / Hombres, modo de empleo

Peligro de extinción Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

No tener que preguntarse qué vas a ser de mayor es un ahorro de tiempo. Recuerdo los quebraderos de cabeza de mis compañeros de colegio cada vez que salía el tema, incapaces de desanudar el grandísimo lío de sus vocaciones. En cambio, yo nací con el futuro atado a mi apellido.

Cuentan en casa que el abuelo me sentó al volante apenas me mantuve erguido y lo apreté con tal garra que no había quien me soltara. Si bien murió pronto –antes de que yo consiguiera mi carné de conducir–, entre sus últimos suspiros se escapó una sentencia inamovible: “Serás taxista, como todos los hombres de esta familia”.

Que no puedan serlo las mujeres representa una batalla, además de perdida, incendiaria, porque tanto mi hermana como mis primas se quejan de la discriminación que supone buscarse la vida mientras yo, haga lo que haga, siempre tendré una barra de pan aparcada en línea.

El abuelo fue taxista. Y su padre, y el mío, quien, por cierto, tuvo que sacrificar su fijación por los traseros, junto al sueño de convertirse en practicante para montar una clínica y ver los culos de las vírgenes. Como si la virginidad confiriera al trasero alguna cualidad especial. Conste que esta fantasía la sé por mi madre, ya que ella siempre hubiera preferido alardear de un marido practicante antes que de un taxista “apatrullando” las calles.

Cuando nací, la familia disponía de cuatro licencias de taxi, una por cabeza masculina. Y esto es un pequeño emporio. La quinta logró captarme para la causa, pues hubo un momento en que dudé echarme atrás atraído por un mercado inmobiliario que movía billetes a mansalva. “Se me ha ocurrido que podríamos comprar un solar, levantar unos apartamentos y sacarnos un buen pico. Como el concejal de Urbanismo es amigo tuyo…”, le dije a mi padre. Tenía veinte años y su respuesta fue partirme la cara por última vez; la siguiente vez que lo intentó se la rompí yo. En esta familia somos muy fans de Loquillo: “Para qué discutir, si puedes pelear”.

–El legado del abuelo no lo profana ni Dios –me gritó.

–Pero si era ateo.

Ahí llegó el bofetón. Y entendí que contra la herencia genética cabe poca resistencia. Han pasado quince años de esto. Quince años de atascos, malos humos y obras que me he comido con paciencia franciscana, años de liderazgo gremial y presiones políticas, rogando un balón de oxígeno en un sector que sufre una crisis del copón. Y no tanto porque a los clientes les cueste rascarse el bolsillo o les haya dado por ir a pie, ni siquiera por la economía colaborativa ni los Cabify, sino porque el futuro nos ha hecho un jaque mate.

El futuro es esa cosa que contemplamos lejos cuando, en realidad, ya está aquí. Es viajar a Marte, vivir ciento veinte años o ver llorar a una máquina porque le has cortocircuitado el corazón. Es llenarte de prótesis biónicas y comer plástico con sabor a jamón pata negra.

Yo veo el futuro cada mañana sobre el techo de mi cama, así que no me pillará por sorpresa: mis cuatro ahorros no pienso meterlos en otro coche para aguantar la misma retahíla diaria de mi abuelo, sino en unos fondos de nombres rarísimos que destinarán mi dinero a construir vehículos autónomos.

Porque el futuro es un taxi sin taxistas. | Sigue leyendo.