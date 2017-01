Placer sobre ruedas

Opinión / Hombres, modo de empleo

ANTES DE salir de casa se atusa por enésima vez la perilla. Tiempo atrás pasaba de largo por el espejo porque su reflejo era la encarnación de la tristeza. En cambio ahora su mirada posee intención y el físico se agita al contemplarse. Si todos buscamos nuestra misión, haber dado con la suya le convierte en el hombre más feliz sobre la tierra.

Hubo un tiempo en que rastreaba el dorado entre las piernas de las chicas, pero a medida que salían de su cama para pasearse en bragas por su apartamento iban desluciéndose hasta quedarse sin brillo. Él quería una mujer con mayúsculas, de esas que destilan la esencia de lo femenino, que cuidan y engendran, que emanan ternura y bondad, que sonríen desde el alma, que resuelven grandes problemas con espíritu doméstico, de las que dicen a su hombre “tú de esto sales porque eres el mejor”; no un ser con el que competir ni un cuerpo donde fundirse.

“Las mujeres se quejan de los hombres pero a nosotros nos saldría un diccionario entero de reproches”, así se lamentaba cada vez que tenía ocasión, hasta que terminó entendiendo que lo grandioso era amarlas como género y dejarse de buscar a su princesa rosa.

“Si cambias el enfoque de lo particular a lo general, verás la vida en perspectiva”. Ese es uno de sus mantras. Los colecciona a decenas. Los escribe en un post-it rosa que después reparte por lugares estratégicos: pegados a la puerta del microondas, en el inodoro, sobre la almohada, dentro del cajón de los calcetines. También se los deja a ellas cuando no se dan cuenta. Antes de marcharse, como una rúbrica de su trabajo, deposita sus motivadoras frases en la encimera del baño o junto al picaporte en la puerta de salida, allí donde sus chicas las encuentran con facilidad: “Cada obstáculo abre un nuevo camino por recorrer”. “No eres lo que haces sino lo que sientas”. “Si no estás atenta, los otros decidirán por ti”. “No has nacido para ser corriente sino extraordinaria”. En ocasiones ellas se las agradecen con un emotivo mensaje y las más guardan el silencio de las cosas que no precisan palabras. Él se despide con un hasta pronto susurrado y las olvida al minuto, porque lo contrario sería insano.

¿Qué tal fue su primera vez? Dulce y fluida. Tan natural como los niños que empiezan a andar sin que nadie les explique cómo activar un pie detrás del otro. Recuerda que estuvieron semanas alargando un romance fingido por Whatsapp antes de quedar en un hotel del centro. Frases tan innecesarias como vacías que se esfumaron al primer roce de piel.

–¿También es tu primera vez? –preguntó él.

–No me hagas reír. Esta no es tu primera vez.

–Contigo sí. Estoy empezando.

–¿Nunca habías estado con una chica como yo?

–¿Con el pelo tan largo? No, me acordaría.

–¡Idiota! Digo en silla de ruedas.

–He conocido mujeres que andan con dos piernas pero sobre la cabeza tienen un yunque que no les deja pensar. Prefiero la tuya.

–¿Por qué lo haces? Por amor no, seguro.

Entonces debió de responder que lo hacía por ellas, para ayudar a esas chicas cuya piel era aún virgen a sentir sin prejuicios, pero pronto supo que lo hacía por él. Porque no concibe nada más placentero que contemplarlas cuando van camino de la felicidad.

