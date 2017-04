Opinión / Hombres, modo de empleo

Una invitación inesperada Teresa Viejo / Ilustración: Gustavo Otero

En la lotería de la vida me tocó un billete tarado porque nunca me tocaba nada. Ni el oso de peluche de la feria, ni bailar con la más fea ni el último trozo del pastel. Ni siquiera un nombre digno de recordar, pues me llamo Paco Martínez, sin Soria ni sentido del humor. Así que cuando encontré aquel mensaje en mi muro de Facebook creí que se habían equivocado.

“Estimado Paco, me comunico contigo en nombre de un grupo de amigos que hemos organizado una sorpresa a una compañera a la que hace unos meses destinaron a Londres y a quien nos disponemos a visitar el próximo fin de semana. Ella es una mujer excepcional, gran amiga de sus amigos; una sonrisa perenne siempre dispuesta a ayudarnos frente a los desmanes de la empresa. Una de esas personas que te roba el corazón y cuando ya no está, te das cuenta que sigue latiendo dentro de ti. Una vez surgió su oportunidad laboral, la animamos a aceptarla porque se trataba de un tren de recorrido único. El caso es que desde que se marchó se siente muy apenada y tememos que termine enfermando. Lo notamos en sus whatsapps. En las ojeras que dejan ver las conexiones por Skype. En cada uno de sus mails. Verás que la tecnología nos acerca y la vida nos aleja. Por eso decidimos darle una alegría con este viaje al que, en principio, se había sumado su novio. Pero el muy canalla se ha descolgado con que la distancia le hace reflexionar, ya que la fidelidad sexual no es para él, y en su mar de dudas no quiere visitarla. Nos quedamos con ganas de convertir en picadillo para hamburguesas su miembro, que tiene fama de generoso y alegre, pero resolvimos que él guardaría silencio y así no disgustar a nuestra amiga. Y aquí entras tú. El precio de nuestros billetes de avión solo lo mantienen si viaja el grupo al completo… Entonces… necesitamos que otro Francisco Martínez –que así se llama el novio, o lo que sea ahora– se venga con nosotros. Eres la sexta persona con la que contactamos, por favor… Tú no puedes decirnos que no. Tienes tal cara de buena persona…”.

De no haber insistido como lo hicieron o no haberse personado en la tienda en que trabajo juntando las manos en señal de rogativa, yo nunca hubiera montado en aquel avión. Un minuto antes de despegar estuve a punto de salir en estampida y uno después de aterrizar de tomar el primero de vuelta, sin embargo esos seres humanos me guarecieron mejor que una gabardina Burberry.

“¿Qué vais a decirle a vuestra amiga cuando vea aparecer a un Paco Martínez que no es el suyo?”, insistía. “Que se lo manda él para que nunca le olvide”. En efecto, nunca le olvidaría porque a poco agraciado que fuera el maromo mejoraría mi contumaz calvicie, los kilos de más, esa mirada anodina en la que nadie se fija y el irrisorio colgajillo de entre mis piernas. Aunque esto no lo vería nunca, me dije; pero vaya si lo vio. Entre el Big Ben, Westminster y Picadilly Circus la amiga de mis nuevos mejores amigos fue devanando la vida con tanta gracia y ternura que se me desbocó un sentimiento que hasta la fecha no había probado.

Una tarde, de repente, me besó junto a la Torre de Londres, y ahí entendí que con un billete marcado lo que toca es elegir la partida en que lo juegas.