Opinión / La parrilla de España

Hoy: King África ¡Todos a bailarrrrr! Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodríguez Casado

La canción del verano ya no es lo que era, como puede atestiguar Georgie Dann, protagonista de esta sección la semana pasada. También King África ha vivido tiempos mejores. Y peores: en 2005, un rumor a su respecto llegó a la prensa, un bulo según el cual nuestro orondo amigo había sido encontrado muerto en su apartamento de Bielorrusia ¿Por qué se escogió Bielorrusia para enviarlo al otro barrio? Misterio, ya que el hombre, actualmente, vive entre Valladolid (parece que tiene una novia vallisoletana) y Puerto Banús, en Málaga. Igual lo de Bielorrusia surgió de la evidencia de que se tardó un poco en descubrir sus orígenes argentinos: al principio, cuando entró en nuestras vidas en 1997 con el súper éxito absurdo La bomba, todos nos quedamos mirando a aquel señor obeso metido en un chándal y, entre su apodo y la iluminación del escenario, tuvimos la impresión de que era negro o, por lo menos, mulato. Luego resultó que se llamaba Alan Duffy y que, pese a ese nombre anglosajón venía de Argentina. De hecho, King África era el nombre de un grupo creado por otros en 1992 y con otro cantante que cedió en 1997 su lugar al señor orondo que todos conocemos y que acabó rebautizándose con el nombre de toda la banda.

Lo cierto es que el señor orondo fue el primer clavo en el ataúd de Georgie Dann, cuyas canciones, comparadas con las de King África, eran de una complejidad musical y de una sutileza lírica dignas de Mozart o de los Beatles. Las canciones de King África, amigos, había que oírlas para creerlas, como sucedió posteriormente con las de Leticia Sabater. Hay un antes y un después de King África en el fenómeno conocido como La canción del verano. Antes de King África, la canción del verano estaba obligada, por espantosa que fuera, a ser una canción o, por lo menos, parecerlo. Con King África se acabaron las componendas: bastaba con colocar en el escenario a un gordo con chándal –o alguna vestimenta holgada de tono africano, ya fuese de jefe tribal o de hechicero de la jungla–, y ponerlo a hacer el oso y a berrear cualquier letra demencial en compañía de unas señoritas ligeras de ropa que convertían a las Georgettes en The Jordanaires, los míticos acompañantes vocales del difunto Elvis Presley.

Si las canciones de Georgie Dann tenían, a su manera, exposición, nudo y desenlace (y a veces se prestaban a diferentes interpretaciones, como la mítica Mami, ¿qué será lo que tiene el negro?), las de King África no trataban de nada en concreto o, a lo sumo, giraban de forma machacona en torno a un concepto impuesto por el autor. Verbigracia: La bomba, donde se nos informaba de que para bailar esto es una bomba, como si fuese una orden más que una sugerencia. También se nos decía que había que lanzar las manos hacia arriba y hacia abajo, aunque nadie se molestaba en decirnos por qué. Ese amago de canción era tan penoso que, naturalmente, fue un éxito: la gente veía salir al gordo y estallaba de júbilo, siguiendo sus indicaciones como, años atrás, se había hecho con Los pajaritos de María Jesús y Su Acordeón (con la que, por cierto, me crucé en cierta ocasión en Benidorm, donde actuaba junto al paseo marítimo para alegría de los jubilados españoles, ya que los británicos nunca llegaban tan cerca del mar y se pasaban los días en los pubs de tercera línea, dándole a la birra como si no hubiese un mañana). Los momentos de mayor entrega del respetable coincidían con aquellos en los que el cantante llegaba a la palabra bailar y le añadía un montón de erres al final, hasta que se convertía en bailarrrrrrrr. De hecho, viendo el entusiasmo que despertaba añadiendo erres, nuestro hombre empezó a hacerlo en todos sus temas, igual de profundos que La bomba y poseedores del mismo nivel de demencia sonora y literaria.

Durante la primera década del siglo XXI, la desacomplejada reivindicación de la basura musical a cargo de King África contribuyó a la decadencia de aquellos que, como Georgie Dann, todavía se tomaban la molestia de hacer como que lo que cantaban tenía algo que ver con la música pop. Y con esto no pretendo quitarle valor al señor Duffy, pues creo que es un hombre que despojó a la canción del verano de cualquier excusa artística, abriendo así un camino que luego han aprovechado muchos, desde Leticia Sabater a Kiko Rivera, pasando por los hoy injustamente olvidados Leonardo Dantés, Tony Genil y Tamara (o Yurena, como se hace llamar ahora la hija de la señora Seisdedos, la del ladrillo en el bolso). Para entendernos, King África ha sido a la canción del verano lo que la bomba atómica a la ciudad japonesa de Hiroshima: nada ha vuelto a ser lo mismo, y la labor de pioneros como Fórmula V o Los Diablos –con sus temas con estrofas, estribillo y una cierta lógica interna– ha quedado sepultada para siempre o metida en el baúl de los recuerdos de Karina. A partir de King África, uno podía salir al escenario, soltar cuatro berridos y hacerse el amo de la canícula. Narrativas más tradicionales, como la de El Koala, sin ir más lejos, impactaban unos meses y eran rápidamente olvidadas. Y mientras tanto, fiel a su cita anual, King África llegaba puntualmente cada verano con su nueva animalada. Hasta que el público, que nunca es de fiar, empezó a no verle la gracia y a regresar lentamente a estilos algo más emparentables con la música en general y el pop en particular: véase el exitazo global del Despacito de Luis Fonsi.

Como era de prever, el desinterés por el maestro se contagió a sus discípulos más aventajados. De ahí que El pepino, temazo con el que Leticia Sabater pretendía repetir el éxito de La salchipapa, no consiguiera sus objetivos ni se hiciera popular más allá del madrileño barrio de Chueca durante las celebraciones del Orgullo Gay. Como muchos pioneros –del delirio, en este caso–, King África fue perdiendo poco a poco el favor del público. Prueba de ellos es que su hit de este año, El tembleque, no haya acabado de funcionar: yo le vi promocionándolo en un programa cutre de una televisión local barcelonesa, cuando hasta ahora, a nuestro obeso favorito se le veía en Tele 5 y otras cadenas punteras. Si no me equivoco, este verano, King África no ha sido visto ni en el inenarrable programa Toni Rovira y tú, donde aparece lo mejor de cada casa, como sabrán sus leales espectadores, entre los que me cuento porque siempre he sido partidario de mirar al horror de frente.

En fin, señor Duffy, como se dice en estos casos, fue bueno mientras duró. El público siguió durante unos años sus pachangas vanguardistas, pero acabó volviendo a lo tradicional: así paga nuestra sociedad a los que abren nuevos caminos en la historia contemporánea del espanto sonoro.| Sigue leyendo.