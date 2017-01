Opinión / La parrilla de España

Hoy: Benjamín Netanyahu Al enemigo, ni agua Ramón de España.

EL ESCRITOR norteamericano Gary Shteyngart, judío y de origen ruso, le hizo decir a un personaje de uno de los dos libros que tuve el placer de traducir al español que el principal problema de Israel consistía en estar siempre en manos de unos belicosos y violentos inmigrantes centroeuropeos obsesionados con zurrar al árabe más cercano. Y que así es, añado yo, como se ha llegado a la situación actual, en que el conflicto palestino-israelí constituye uno de los mayores despropósitos de la ya lamentable escena política internacional. El actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, responde, ciertamente, a las definiciones de violento y belicoso, pero no a la de centroeuropeo, pues nació en la zona y es el primer mandamás de la cantera nacional desde los tiempos del fundador del estado judío, David Ben Gurion. Su educación es norteamericana –pasó por el prestigioso MIT de Boston (Massachusetts Institute of Technology) y trabajó de asesor para una empresa estadounidense durante una temporada– y dicen que habla inglés con acento de Filadelfia, pero en su relación con los vecinos es como si no hubiese salido nunca del terruño. Su reacción ante la reciente condena de la ONU, por su política de expansión mediante colonos que se van instalando donde no deben, también ha sido asaz primitiva, pues se ha cabreado como una mona y la ha tomado con el pobre Barack Obama, que últimamente trabaja a contrarreloj para atenuar las previsibles catástrofes que piensa propiciar su sucesor, Donald Trump y que, al abstenerse en la resolución de condena, ha irritado profundamente a Bibi –seudónimo tierno y de lo más mono que no le cuadra en absoluto–, aunque el Donald ya le ha prometido que piensa enderezar la situación en cuanto llegue al despacho oval, para que puede continuar expandiéndose sin tasa y dándole leña al moro.

TODO PARECE indicar que Bibi no contribuye mucho a la necesaria armonía en la región, como tampoco contribuye en nada la actitud de los sectores palestinos favorables al bombazo indiscriminado contra Israel, que han permitido concluir a nuestro hombre que sus vecinos son todos, sin excepción, una pandilla de terroristas. Tampoco contribuyen a la buena marcha de las cosas los fans de Palestina en general que, desde Europa e integrados en partidos supuestamente de izquierda, gustan de definir la situación como una pelea entre el bien (Palestina) y el mal (Israel), llegando a comparar los métodos de los judíos con los empleados contra ellos por los nazis durante la primera mitad del convulso siglo XX: recordemos a este respecto la lamentable actitud, hace unos años, de lo que quedaba del comunismo catalán al protestar por la actuación en Barcelona de la cantante Noa, persona de indudable buena fe, o de sus equivalentes valencianos, más recientemente, con Matisyahu, un hasídico de Brooklyn que canta reggae. Y es que, desde un punto de vista práctico, hay que reconocer que Israel es el único país democrático de la región y que, sobre todo, nada debemos temer de él los europeos, que no podemos decir lo mismo de los elementos más perturbados del mundo árabe. Eso sí, de ahí a dejar que Israel haga lo que se le antoje con sus vecinos hay un largo trecho, como demuestra esa condena de la ONU que tan mal le ha sentado a Bibi.

Y ES que Bibi es un hombre expeditivo. Fue ministro en los gobiernos de Ariel Sharon, un político que no se distinguía precisamente por su tolerancia hacia los árabes. Y pasó por el ejército llegando a capitán, que también imprime carácter (por no hablar de la muerte de su hermano mayor en Uganda, durante la operación Entebbe, que tampoco debió contribuir mucho a potenciar su amor al prójimo). Aunque hasta sus adversarios le reconocen cierto talento a la hora de mejorar la economía de su país, todo parece indicar que estamos ante un sujeto de firmes convicciones, partidario de matar antes de que te maten y de jorobar al vecino antes de que el vecino te jorobe a ti. Lo que le convierte en uno de esos sujetos violentos y belicosos de los que hablaba el señor Shteyngart en uno de los dos libros suyos que tuve el placer de traducir al español.

NO SÉ si será consciente de ello, pero Bibi es, como el propio Estado de Israel, un producto del nazismo. Antes de Hitler, los judíos vivían tan tranquilamente en Europa y constituían una élite económica y cultural; baste recordar a escritores centroeuropeos como Stefan Zweig, Arthur Schnitzler o Joseph Roth, de lo mejor de su época y de todas las épocas (las memorias de Zweig, El mundo de ayer, son fundamentales para saber cómo había sido esa Europa que se cargó el perturbado del bigotillo). A nadie se le había ocurrido la peregrina idea de crear un país en el que almacenar a todos los judíos de este mundo. Hasta que el colectivo tomó conciencia de su precaria situación, siempre al albur del matón de turno, y decidió fabricarse un entorno seguro en el que, en todo caso, quien tuviese algo que temer fueran sus vecinos, no ellos. Sumemos a ese país innecesario la visión miope de norteamericanos e ingleses, que tuvieron la brillante idea de colocar Israel en una zona árabe el cien por cien, y tendremos el Israel actual, una teocracia de baja intensidad que se cree con derecho a hacer lo que le venga en gana, sabiendo que puede tildar de antisemita a cualquiera que pretenda pararle los pies. Si a esto le añadimos unos vecinos fanatizados, nos encontraremos con una de las zonas más desastrosas del mundo a nivel de convivencia entre diferentes. Y la actitud tolerante de Estados Unidos, propiciada por el poderoso lobby judío del país, tampoco se puede decir que haya contribuido a la pacificación de la región.

PARA QUE las cosas mejoraran, sería menester que Israel no se pasara por el forro las recomendaciones de la ONU. Y para eso, haría falta un primer ministro de un talante muy diferente al del inefable Bibi, que usa a sus colonos como ariete para su política expansiva y de profundo desprecio al vecino. Yo diría que podemos calificar tranquilamente de gran fracaso –uno más– de la comunidad internacional la situación que se vive en la región, contra la que poco pueden hacer los sectores más bienintencionados de ambos bandos, siempre marginados por lo más bruto e intolerante de sus respectivos terruños.

ESTADOS UNIDOS y España, entre otros países, han afirmado la condena de la ONU, pero la respuesta de Bibi ha sido anunciar represalias contra ellos. O sea, sostenella y no enmendalla, como decimos por aquí. Y a seguir con el palo a quien más nos joda y a imponer nuestro criterio al infiel, todo ello bendecido en breve por el cenutrio del Donald. ¡Dios nos asista!

