Hoy: Steve Bannon El energúmeno máximo Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodríguez Casado

Todo parece indicar que, ¡aleluya!, pintan bastos para Steve Bannon (Norfolk, Virginia, 1953), hasta hace poco el todopoderoso colega de Donald Trump, que incluso llegó a incrustarlo en el Consejo de Seguridad Nacional, pese a la grima que inspiraba a un amplio sector de los militares (aunque a principios de abril lo sacó de ahí). Puede que nuestro hombre empezara a buscarse la ruina cuando salió en la portada de la revista Time el pasado mes de febrero: si hay algo que no soporta el Donald es que nadie le haga sombra, y si en vez de sacarle a él en portada, sacaban a su principal mamporrero, debió tomárselo como una insinuación de que sin él no habría llegado tan alto. No contento con robarle al jefe la cubierta del semanario más influyente de Estados Unidos, el señor Bannon cometió otro error garrafal: llevarse fatal con Jared Kushner, el yerno de Trump y su principal asesor personal junto a la hija favorita del zurullo rubio, la encantadora Ivanka. No es que Trump sienta especial afecto por los judíos –Kushner lo es–, pero Bannon, directamente, los detesta. De hecho, da la impresión de detestar a mucha gente, pero los judíos y los árabes están muy altos en su particular lista negra.

Aunque nació en el seno de una familia católica irlandesa que solía votar a los demócratas, el bueno de Steve siempre se ha considerado, como le confesó a un periodista, un leninista, más que nada porque, como él mismo explicitó, Lenin quería hacer saltar por los aires el sistema y él también. Ahí se acaba el parecido, ya que el intelectual de referencia de nuestro hombre es un fascista italiano llamado Julius Evola del que Mussolini era ferviente lector. Tiene otros pensadores de cabecera, pero son tan desconocidos en España –y en Estados Unidos, fuera de los círculos más fachas– que no merece la pena ni citarlos.

De hecho, en España, nadie había oído hablar del señor Bannon hasta que se sumó a la campaña de Trump a tres meses del final, lo puso todo patas arriba y se salió con la suya, colocando al cenutrio del tupé grotesco en la Casa Blanca. El Donald lo llamó a su lado porque seguía la publicación de extrema derecha por Internet Breibart News, fundada por un tal Andrew Breibart que, al diñarla en 2012, la dejó en manos de Bannon, que ya se había distinguido por su elocuencia antiliberal, antidemócrata, antisemita y anti casi todo durante algunos añitos. ¿Y a qué se había dedicado el chaval antes de convertirse en la voz de la carcunda americana? Pues en los años ochenta se tiró siete temporadas en la Marina, destinado en el destructor USS Paul F. Foster. De ahí –no me pregunten cómo– pasó a Goldman Sachs, ¡esos benefactores de la humanidad!, para ejercer de banquero de inversiones, gremio que tuvo un papel muy destacado en la crisis económica de 2008 que aún estamos sufriendo.

Con otro doble salto mortal, Bannon pasó de Goldman Sachs a Bannon & Co., su propia compañía de inversiones, con la que transitó al mundo del audiovisual. Conoció a Andrew Breitbart tras producir un documental elogioso sobre Ronald Reagan, In the face of evil (Frente al mal), quien lo fichó de inmediato, diciendo que sería el Leni Riefenstahl del Tea Party. También se puso a dirigir, y aunque el conjunto de su obra es bastante birrioso, sorprende encontrarlo como productor ejecutivo en The indian runner (1991), la estupenda película de Sean Penn protagonizada por Viggo Mortensen e inspirada en la canción de Bruce Springsteen, ¡ese despreciable liberal!, Highway patrolman, incluida en su álbum Nebraska. Ah, y tuvo la habilidad de meter la nariz en algunas series de las que todavía le caen royalties, como Seinfeld: no sé qué pensarán ustedes, pero a mí, que este tipo se lucre con una serie tan estupenda y tan alejada de sus, digamos, valores me resulta aún más ofensivo que la pasta que se levanta el infame Rupert Murdoch, dueño de la Fox, con Los Simpson.

¿Y su vida privada? Bueno, se sabe que se ha casado y divorciado en tres ocasiones. Y que su segunda esposa, Mary Claire Picard, lo acusó de violencia doméstica y de haber recibido amenazas de su abogado durante el proceso de separación, lo cual resulta bastante creíble si tenemos en cuenta la peculiar idiosincrasia del muchacho.

Steve Bannon no es el primer energúmeno de extrema derecha surgido en los Estados Unidos, pero quizá sí el más completo, pues reúne en su sola persona todas las manías, odios y paranoias de los de su clase. Ha tenido predecesores, como el inefable Rush Limbaugh, pero ninguno ha llegado tan arriba como él con sus animaladas y sus bravuconadas sobre judíos, árabes y extranjeros en general, su negación del cambio climático –un invento de los chinos para debilitar a América, como afirmó su jefe mientras formaba un gobierno con lo peor de cada casa–, su desprecio a las mujeres –compartido con su patrón–, su desinterés por los derechos humanos y su obsesión por detectar enemigos de la patria por todas partes.

Pero consolémonos, amigos. Hasta hace cuatro días, este personaje deleznable estaba en la cima del mundo, pero da la impresión de que su decadencia ya ha comenzado. Los militares se lo han quitado de encima. No se lleva bien con el yerno del jefe. El Donald, como a megalómano no le gana nadie, empieza a estar hasta las narices de que algunos lo consideren un muñeco de ventrílocuo con el puño de Bannon metido en el culo. Incluso un tarugo intolerante como Trump se ha dado cuenta de que seguir al pie de la letra los consejos de ese individuo puede llevarle a la ruina: acaba de empezar y ya es el presidente norteamericano más impopular de la historia; por eso se dedica a bombardear Siria y Afganistán y amaga con hacer lo propio con Corea del Norte (aunque hay que reconocer que el Paquirrín de Pionyang está pidiendo a gritos que le zurren la badana). Puede que Trump acabe provocando la Tercera Guerra Mundial, pero la cosa sería inminente con la presencia a su lado de Steve Bannon, mientras que ahora, gracias a Dios, solo es una posibilidad a medio plazo.

Como aquel personaje de la novela de Josep Maria de Sagarra Vida privada, del que se decía que su única misión en la vida era hacérsela más desagradable a los demás de lo que ya era, Steve Bannon sueña con un país y un planeta mucho peores de lo que ya son. Bienvenidas sean, pues, la bronca con Jared Kushner y la portada del Time. Y si puede ser, que le retiren los royalties de Seinfeld.