Opinión

Hoy: David Lynch El extraterrestre de Montana Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodríguez Casado

MIENTRAS SE estrena en algunos cines el documental David Lynch, the Art Life, aparece en las librerías el volumen a él dedicado, David Lynch, el hombre de otro lugar, que no especifica de qué lugar se trata y que confirma mi vieja teoría de que estamos ante un extraterrestre nacido en la Tierra (concretamente, en Missoula, Montana, en 1946). Ni la película ni el libro sirven para conocer a fondo al cineasta, pero tampoco hace ninguna falta, ya que, viendo sus películas, uno ya sabe de él todo lo que necesita saber. Si Oscar Wilde dijo que a las mujeres no había que comprenderlas, sino amarlas, yo diría que algo parecido se puede decir de los largometrajes del señor Lynch: quienes aseguran no comprenderlos

–yo mismo, en algunas ocasiones– no deberían decirlo como una crítica, ya que el hombre casi nunca nos ha propuesto estructuras tradicionales –exposición, nudo y desenlace–, sino viajes personales a los que nos pedía que le acompañáramos, disfrutando más del viaje que del punto de destino. Su última película, Inland Empire (2006), perdía cualquier asomo de narrativa tradicional a los veinte minutos y, a partir de ahí, empezaba un trayecto de montaña rusa tan incomprensible como fascinante. Para disfrutarlo, bastaba con abandonar nuestra concepción habitual de la lógica y dejarnos llevar por el chiflado que manejaba la atracción, quien, probablemente, tampoco sabía muy bien adónde iba y se limitaba a seguir sus propios impulsos. Inland Empire se estrenó en solo dos salas de su país de origen, y el señor Lynch no ha vuelto a rodar un largometraje desde entonces: en parte, porque la evolución de la industria no deja mucho espacio para rarezas; y en parte, porque la película era más propia, tal vez, de un museo que de una sala de cine y estaba más cerca del arte contemporáneo que del espec­táculo audiovisual tradicional. Expulsado prácticamente de la industria desde entonces –o autoexpulsado, quizás–, el hombre se ha dedicado a la pintura, su primera pasión, hasta que recibió la luz verde de la Fox para revivir Twin Peaks, su serie de televisión de principios de los noventa que sentó las bases para esa edad de oro de la ficción televisiva que vivimos en estos últimos tiempos: la nueva temporada de Twin Peaks se estrenará en España el próximo 22 de mayo, día de mi cumpleaños, por cierto, así que aprovecho la ocasión para darle a Movistar las gracias por el detalle que han tenido conmigo.

LA EVOLUCIÓN de Lynch hacia la incomprensibilidad de sus obras se ha ido produciendo de manera paulatina, aunque su primer largometraje, Eraserhead, ya se explicaba de manera notablemente oblicua. Su segunda película, El hombre elefante, un encargo de Mel Brooks en su faceta de productor, era, más o menos, una película normal que cualquiera podía entender, y contaba con un elemento sentimental –y hasta lacrimógeno– que no se ha vuelto a encontrar en su obra desde entonces. Yo conocí al señor Lynch cuando la estaba promocionando, a principios de 1981, y tuve el placer de darle conversación en su despacho de los estudios que Francis Coppola había construido en mitad de Los Ángeles y que se irían rápidamente al carajo, tras el fracaso económico de su carísima producción Corazonada. Recuerdo que había muchos más despachos y que en la puerta de cada uno estaba el nombre de un cineasta de campanillas cuya aparición se esperaba en breve, pues el bueno de Coppola se había propuesto crear unos estudios como los de antes, pero enfocados, digamos, al arte y ensayo (¡bendita inocencia!). Tales cineastas no aparecieron nunca, el gran Francis se arruinó y su sueño de una gran casa de producción de obras maestras pasó a mejor vida, pero el proyecto pasará a la Historia como una de las quimeras más enternecedoras y admirables del mundo del cine.

LYNCH APARECIÓ con esa imagen de marca que ha permanecido inalterada a lo largo de los años –la camisa blanca abotonada hasta el cuello y sin corbata– e intentó promocionar El hombre elefante, pese a que yo solo le preguntaba por Eraserhead, que había visto unas semanas antes en Nueva York y me había fascinado. Según me dijo, Eraserhead era el resultado de su estancia en una escuela de arte de Filadelfia, que se le había antojado el sitio más siniestro y tenebroso del mundo, con una capacidad tremenda de generar(le) inquietud y mal rollo, traumas que acabó heredando el personaje protagonista de la película, que vivía en un mundo de pesadilla. Eraserhead me enganchó a la obra de Lynch, de la que no me he desenganchado a estas alturas: con ella aprendí que no hace falta entender las cosas de pe a pa cuando el ataque visual y conceptual tiene la energía necesaria como para atraparte en su propuesta, por majareta que te parezca.

DESPUÉS DE El hombre elefante vino una adaptación de Dune, la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, a la que nunca he conseguido verle la gracia, pero luego vino una de mis películas preferidas de todos los tiempos, Blue Velvet, fantasía perversa donde las haya, ambientada en un entorno propio de Norman Rockwell en el que, bajo una apariencia de normalidad, reinaba la sordidez más absoluta. Muchos años después, me eché una novia que vivía en la ciudad en que se rodó, Wilmington (Carolina del Norte), y algunas noches, después de cenar, aparcábamos ante el edificio en el que vivía Isabella Rossellini en la película, y yo trataba de imaginarme a Kyle MacLachlan en alguno de los apartamentos, escondido en un armario mientras Dennis Hopper amenazaba a la pobre Isabella: ya ven ustedes cómo nos divertimos algunos cinéfilos.

CON UN POCO de esfuerzo, Blue Velvet podía pasar por una película normal, como Corazón salvaje, pero a partir de Carretera perdida se impone el delirio en la obra de nuestro hombre, continuando con la fascinante Mulholland Drive –creí entenderla al tercer visionado, pero ya no estoy tan seguro– y culminando con la ininteligible, pero magnífica, Inland Empire, que le condujo definitivamente al ostracismo. Del que ha salido para rodar la tercera temporada de Twin Peaks, veinticinco años después de su estreno, y que todos sus seguidores esperamos con ansia. Puede que no seamos una masa infinita los que nos dedicamos, como diría Bowie, a loving the alien, pero sí los suficientes para que a nuestro héroe se le dediquen libros y documentales. Y es que estamos ante un ser marginal, sin duda, pero un marginal de lujo. | Sigue leyendo.