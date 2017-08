Opinión / La parrilla de España

Hoy: Pepe Navarro El hombre que nunca vuelve Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodríguez Casado

A veces da la impresión de que algún tipo de maldición ha caído sobre Pepe Navarro (Palma del Río, Córdoba, 1951): lleva años sin un programa fijo en ninguna cadena de televisión y solo se le permite aparecer como invitado en espacios ajenos (la última fue en el de Risto Mejide). Esas apariciones parecen presagiar un regreso a la parrilla de algún canal, pero ese regreso nunca acaba de manifestarse: es como si el pobre Pepe fuese una especie de apestado por el que solo nos interesamos cuando hay alguna demanda de paternidad por medio o cuando algún famoso lo invita a su programa en plan “Siente un pobre a su mesa”. Es como si nos hubiésemos olvidado de la contribución fundamental de Pepe a la televisión que ahora disfrutamos (o padecemos, según se mire). Como si ya no nos acordásemos de Esta noche cruzamos el Misisipí, emitido entre 1995 y 1997, programa que marcó un antes y un después en la historia de lo que se conoce como tele basura. Pepe Navarro es un pionero del género, pero en vez de reconocerle tan discutible mérito, solo lo utilizamos para echarle hijos encima o para hacer de vieja gloria en algún programa de los que ahora tienen audiencia.

Por lo que pude ver en el programa de Risto, Pepe sigue en plena forma –no me extraña que lo agobien con demandas de paternidad– y, sobre todo, sigue repartiendo amplias dosis de simpatía, que ha sido siempre su secreto para el triunfo, aunque muchas de las cosas que hiciera en sus años de gloria resultasen moralmente discutibles, como la explotación de las niñas muertas de Alcàsser o de aquel transexual patético, recientemente fallecido de manera más bien turbia, que se hacía llamar La Veneno. Ese fue su momento profesional álgido, pero el hombre llegaba al éxito con algo de historia a su espalda.

Trasladado a los dos años a Sabadell, Pepe Navarro hizo sus pinitos en radios comarcales, hasta recalar en los setenta en Radio Juventud, una emisora que no dirá nada a los más jóvenes, pero que fue de primera necesidad para los adolescentes moderniquis como el que esto firma; lo fue, sobre todo, gracias a los programas musicales de Rafael Turia, José María Pallardó, el difunto Constantino Romero, Ángel Casas y algunos más de los que debo estarme olvidando, entre los que no incluyo a otro glorioso fiambre, el gran Jordi Estadella, creador e intérprete del glorioso personaje Tito B. Diagonal, tronchante parodia del pijo barcelones de la época que le dio justa fama, aunque a nivel nacional se le recuerde probablemente más por haber presentado el 1, 2, 3, responda otra vez de Chicho Ibáñez Serrador. Por esa emisora que fue la gloria de Barcelona en los años setenta del siglo XX pasó Pepe Navarro, aunque debo reconocer que no recuerdo a qué se dedicaba.

Llegó a TVE en 1983, con el programa La Tarde. Al año siguiente, aunque solo durante tres meses, presentó el telediario. En 1985, un contrato con Univisión le permitió acceder al público hispanoamericano con el programa La noche con Pepe Navarro. Pasa 1987 y 1988 en Estados Unidos, volviendo a España en 1989, donde se hace cargo del programa de Canal Sur Por fin es viernes. Tras pasar por Antena 3 entre 1992 y 1993, llega su gran momento, aquél por el que todos le recordamos, cuando del 95 al 97 –lapso breve, pero fue todo tan intenso y demencial que hablas con cualquiera y tiene la impresión de que la cosa duró una década– triunfa a lo grande en Telecinco con Esta noche cruzamos el Misisipi. Su siguiente propuesta, La sonrisa del pelícano, no llega a la segunda temporada.

En 2002, se le permite presentar la tercera edición de Gran Hermano. Y desde entonces, como si sufriera una maldición o hubiese pisado algún callo muy importante –aunque no sé me ocurre exactamente de quién–, es como una especie de fantasma al que, como ya he dicho, solo se recurre para animar programas ajenos o para meterle un palito en la boca con vistas a extraerle una muestra de ADN. Su labor como pionero de todo el espanto televisivo que ahora tenemos a nuestro alcance parece traerle sin cuidado a todo el mundo. Y nadie parece reparar en la manera tan peculiar con la que se enfrentó a los temas más vidriosos, desde una amoralidad fatalista, amable y risueña que conseguía que se le perdonara todo lo que a otros se les echaría en cara de forma implacable. Soy amoral, pero buen chaval, parecía decirnos su sonrisa permanentemente encajada.

Y cabe añadir a su favor que nunca hizo el menor esfuerzo por disimular la evidencia de que la mercancía que despachaba estaba podrida, pero obedecía a la ley de la oferta y la demanda. “¿Queréis mierda?”, parecía preguntarnos Pepe con su enorme sonrisa. “Pues estáis de suerte, porque la tengo toda y la voy a poner a vuestra disposición”. Nada que ver con los intentos, por ejemplo, de Mercedes Milá por presentar Gran Hermano como una mezcla de espectáculo real y experimento de psicología social juvenil; o los de mi querido Xavier Sardà cuando le daba por decir que Crónicas marcianas era, prácticamente, una muestra de democracia participativa y un pilar del Estado de Derecho. En sus años de gloria, yo diría que Pepe siempre fue consciente de lo chungo que era el material que nos ofrecía: era capaz de manipular el dolor ajeno por unas niñas asesinadas para convertirlo en espectáculo, o sacar de su esquina a una prostituta transexual de natural soez para que dijera sus burradas en el plató; al mismo tiempo, supo reconocer el talento de Florentino Fernández y permitirle desplegar su delirante relectura del universo de Chiquito de la Calzada, que podría haber sido pura explotación del éxito ajeno, pero resultó ser una chaladura impecable y tronchante a la que no todo el mundo le habría dado luz verde.

Gracias a su manera de ir por la vida, Pepe Navarro podría haber ejecutado en la silla eléctrica a alguien, en mitad del plató, y a todos nos hubiese parecido un gran hallazgo a la hora de hacerse con el siempre voluble favor de la audiencia. El hombre trabajaba por dinero, por diversión y por ser el rey de los late night shows. Nunca nos dio lecciones morales, pues sabía que, si no soportábamos su morralla o su discutible enfoque moral, nos bastaba con cambiar de canal o con apagar el televisor. Pepe era un hombre que no engañaba a nadie. Como un camello cuyo material es siempre el mejor, sabía perfectamente qué despachaba y a quién. Y como a los camellos más hábiles, le acababas cogiendo cariño, aunque sabías que lo que te pasaba era funesto para tu salud. Y es que con una sonrisa semejante… Así, cualquiera. | Sigue leyendo.