Opinión / La parrilla de España

Hoy: Steven Seagal El matón espiritual por Ramón de España • Ilustración de Carlos Rodríguez Casado.

HAY UN TEMA que no me atrevo a abordar con mi psiquiatra por temor a que ordene mi ingreso inmediato en una institución mental: me siento perseguido por Steven Seagal. Antes de apuntarme a una plataforma televisiva, la cosa era soportable: de vez en cuando, en algún canal, emitían una película del señor Seagal y yo me la encontraba mientras zapeaba. Pero desde que el número de canales a mi alcance ha crecido de manera exponencial, no hay noche en la que ese hombre no aparezca en la pantalla, con lo que el zapeo se ha convertido en una actividad de riesgo, pues no le soporto y su matonismo zen me saca de quicio. No es el único que aparece con inusitada frecuencia en los zapeos, pues Chuck Norris y Charles Bronson también se dejan ver en exceso, pero sí el más insistente: ha habido noches en las que Steven Seagal estaba a la misma hora en tres canales distintos. Y eso me lleva a la triste conclusión de que sus películas tienen audiencia. El hecho de que a mí me baste con ver aparecer a ese armario ropero de tres cuerpos para cambiar de canal puede ser, hasta cierto punto, una rareza, pues es evidente que hay gente que se traga sus magnas obras de mil amores. Últimamente, hasta tiene su propia serie de televisión en Paramount, cuya emisión periódica, unida a la del montón de películas infectas que ha rodado, ya es la proverbial gota que rebosa el vaso.

STEVEN SEAGAL lleva sin ser visto en una sala de cine desde 2001, cuando las películas que hasta entonces facturaba dejaron de conseguir que la gente pagara por verlas. Dichas películas eran malas con avaricia, pero no alcanzaban las cotas de ignominia de las que rueda actualmente para la televisión por cable estadounidense y que llegan puntualmente a España, como puedo comprobar cada noche durante mis zapeos. En su etapa cinematográfica, el señor Seagal aportaba una cierta novedad a la figura del héroe de acción, que consistía en una espiritualidad un tanto de chichinabo cuya inspiración habría que buscar en la vetusta serie Kung Fu, protagonizada en su momento por David Carradine, quien dejó su ascetismo un tanto en entredicho cuando fue encontrado fiambre en el armario de un hotel tailandés tras habérsele ido ligeramente la mano con la autoasfixia erótica. Para entendernos, Seagal –al igual que Stallone, Schwarzenegger o Van Damme– repartía unas hostias como panes, pero lo hacía recurriendo a las artes marciales que había aprendido de jovencito en Japón –domina, o eso dice, el kendo, el judo, el karate y el aikido– y su personaje era siempre el de un justiciero profundamente espiritual (aunque en una película, ahora no recuerdo cuál, le cortaba el cuello a uno de los malos con una tarjeta de crédito). Solía vestir rutilantes casacas de purpurina y saludar a buenos y malos a la oriental, juntando las manos ante el pecho y efectuando una leve reverencia. De vez en cuando, soltaba alguna frase profunda propia de una cultura milenaria, y luego seguía repartiendo sopapos. La cosa funcionó durante los años noventa, pero llegó un momento en que la gente dejó de retratarse en taquilla y nuestro hombre tuvo que refugiarse en la televisión, donde su ritmo de producción roza lo frenético.

YA INSTALADO en la tele, el señor Seagal sigue con su rollo trascendente, que le permite matar gente a cascoporro sin el menor escrúpulo moral, aunque empieza a acusar la edad y las casacas rutilantes le tiran un poco de la sisa. Al hecho innegable de que se ha puesto un poco fanecas hay que añadirle la evidencia de que su legendaria mata de pelo empieza a clarear y amenaza con dejar al descubierto el cartón, lo cual le ha llevado a lucir un extraño peinado acabado en punta y fijado con abundante gomina que a veces da la impresión de que lleva la calva pintada de negro con brocha gorda.

EN SUS RATOS libres, Steven Seagal es sheriff honorario en el condado de Jefferson Parish, en Luisiana, y eso le ha llevado a confundir la ficción con la realidad, como demostraba claramente aquella serie semidocumental en la que se dedicaba, al frente de una cuadrilla de gañanes uniformados, a combatir la entrada de ilegales en los Estados Unidos. En esa época ya quedó claro que la trascendencia y la espiritualidad le parecían perfectamente compatibles con ser un tipo de derechas obsesionado por la ley y el orden. Y que el amor a las artes marciales de origen oriental también se le antojaba compatible con esa pasión por las armas de fuego que experimentan tantos de sus compatriotas.

OTRA DE SUS aficiones es coleccionar pasaportes de países del Este. Tras hacerse con el de Serbia –se pregunta uno para qué lo querrá–, hace poco obtuvo el de Rusia por cortesía de su gran amigo Vladimir Putin, con el que parece que queda a cazar de vez en cuando y al que le une cierto afecto personal. Cada uno elige a sus amigos como mejor le parece, pero no sé yo si los maestros orientales del señor Seagal bendecirían su amistad con uno de los tipos más turbios del panorama político actual. Igual los colecciona, pues también está muy a buenas con Donald Trump, que ya tarda en darle un cargo en su fantástico gobierno. Ya ha reclutado a un general apodado Perro rabioso –me pregunto por qué– y ha puesto a ocuparse del medio ambiente a un tipo que niega el calentamiento global. Teniendo en cuenta que Sylvester Stallone rechazó el puesto de director del National Endowment for the Arts –el organismo que regula la concesión de becas a artistas, escritores y demás elementos disolventes de la gran sociedad norteamericana–, aduciendo que tenía ya mucho trabajo con las asociaciones de veteranos de guerra, ¿qué le costaría al Donald ofrecérselo a Seagal, junto a alguna canonjía relacionada con las relaciones con Rusia? Ya puestos, podría customizar el nombre del organismo y rebautizarlo como National Endowment for the Martial Arts.

AL DONALD le flaquea el flanco intelectual y no puede permitirse prescindir de ninguno de los escasos fenómenos de feria que están de su parte. En ese sentido, yo diría que se equivocó no sacando a bailar a Caitlyn Jenner, antes Bruce Jenner, el día de su toma de posesión, cuando hubo bofetadas en el mundo de la cultura y el espectáculo para darle esquinazo. El hombre se conforma con el rockero hirsuto y demencial Ted Nugent y con el cantante de country de extrema derecha Toby Keith, pero yo creo que debería tener un poco más presente al bueno de Steven. Yo se lo agradecería. Como político, tendría que dejar de rodar películas. Y yo dejaría de sentirme perseguido.

