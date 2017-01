Opinión / La parrilla de España

Hoy: Chiquito de la Calzada. El medio es el mensaje por Ramón de España • Ilustración de Carlos Rodríguez Casado.

A raíz de la muerte de Carrie Fisher, salieron a la luz unas fotografías de los años ochenta en las que puede verse a la princesa Leia y a su entonces (sufrido) marido, Paul Simon, junto al cuadro flamenco del tablao que habían visitado en una ciudad andaluza. Hasta ahí, nada que destacar: dos gringos vienen a España y se van a un local de flamenco. La gracia está en que, en segunda o tercera fila, como uno más del elenco, aparece el que, años más tarde, se haría famosísimo como humorista con el alias de Chiquito de la Calzada. El efecto es inevitablemente cómico, pues nadie habría esperado ver nunca juntos a la protagonista de La guerra de las galaxias, el socio de Art Garfunkel y el humorista más extraño que haya dado nunca este bendito país. No hay constancia de que Chiquito llegara a cruzar alguna palabra con sus ilustres visitantes, pero yo creo que un encuentro verbal entre el entonces cantaor y la actriz –que en esa época estaba como una regadera– podría haber dado mucho de sí, sobre todo si tenemos en cuenta que ninguno de los dos hablaba el idioma del otro.

A veces, hablar el mismo idioma no conduce a una comunicación especialmente fluida. Que se lo digan, sin ir más lejos, al pobre Paul Simon, que en cierta ocasión, mientras rodaba un videoclip –la historia me la contó su directora, a la que conocí hace años en Nueva York– oyó los berridos de Carrie Fisher, que se había acercado por el set a echarle una bronca, y se dio a la fuga. Apareció un rato después dentro de un armario y preguntó, literalmente, si se había ido ya la loca. Realmente, es muy triste haber escrito The sound of silence o The boxer y acabar escondiéndote de tu perturbada esposa en un armario, cual personaje de canción de Raffaella Carrà (¡qué dolor, qué dolor!).

Algo más de una década después de tan magno encuentro, que solo ahora ha salido a la luz, Chiquito de la Calzada triunfaba por todo lo grande en la televisión de su país, que es el nuestro. Tenía 62 años y nunca había vivido profesionalmente del humor. Los chistes que contaba eran malos con avaricia, pero daba lo mismo porque su mera presencia demostraba que Marshall McLuhan tenía razón cuando dijo aquello tan celebrado de que “el medio es el mensaje”. Lo importante no era lo que Chiquito contaba, sino cómo lo contaba. Se había inventado hasta su propio idioma, una variante chiflada del español que incluía todo tipo de neologismos y de expresiones absurdas. Su imaginario incluía a Perry Mason y a la familia de la serie Bonanza, así como a un tal Lucas, del que siempre se estaba despidiendo hasta la próxima. Muchas veces, las historias que explicaba no se entendían, o su conclusión era lo más opuesto a un clímax, si es que esa conclusión llegaba, pues el hombre se alargaba sobremanera y además nadie tenía ganas de que el chascarrillo llegara a su fin: todos queríamos que siguiera diciendo burradas mientras recorría el escenario con la mano en los riñones y poniendo cuidadosamente un pie delante del otro cual si atravesara un campo de minas. ¿De dónde habría salido semejante fenómeno?, nos preguntábamos mientras no sabíamos muy bien si era un genio o el humorista más patoso y con menos gracia de todos los tiempos.

Mientras se convertía en un fenómeno de masas, nos fuimos enterando de que se llamaba Gregorio Sánchez Fernández, de que había nacido en Málaga en 1932 –en el barrio de la Calzada de la Trinidad, de ahí el apodo–, de que había pasado por el teatro de Manolita Chen –donde conoció a la que sería su esposa durante 62 años, Pepita, de cuyo fallecimiento en 2012 parece que aún no se ha acabado de recuperar del todo–, de que había vivido un par de años en Japón, ejerciendo de cantaor flamenco bajo el alias de Chiquito San y haciendo el ganso entre copla y copla para entretener al público nipón… De todos los elementos de su biografía, este es tal vez el más significativo. Es posible, incluso, que esos dos años en Oriente le condujeran por el (rentable) camino del humor: al estar en un sitio donde no entendía a nadie y nadie le entendía a él, el bueno de Gregorio debió devanarse los sesos para no volverse tarumba, aunque eso llevara posteriormente a la creación del personaje que lo hizo célebre y que tampoco parecía precisamente un modelo de equilibrio mental y estabilidad emocional. Digámoslo claro: Chiquito nos fascinaba porque estaba a medio camino entre el excéntrico y el majareta, un papel del que no se salía jamás, ni siquiera en las entrevistas, que es cuando la mayoría de los humoristas aprovechan para sacar su flanco más humano y tratar de convencer a la gente de que son personas absolutamente normales (cosa que no son, ni falta que hace, pues entonces no se dedicarían a la noble tarea de intentar hacer reír a sus semejantes).

En su época de esplendor catódico, Chiquito llegó a salir en unas cuantas películas que no le hacían justicia porque era imposible. En una película tienen que pasar cosas, los acontecimientos deben sucederse de una forma más o menos lógica y suele imperar la estructura tradicional de la exposición, el nudo y el desenlace. Y el actor debe ponerse al servicio de todos esos elementos para integrarse en algo que resulte mínimamente organizado y armónico. Cosa difícil cuando uno se apaña con una tarima, cuatro chistes malos que no se acaban nunca y que muchas veces ni se llegan a entender, una camisa de flores, una calva rutilante con pelillos en el cogote, unos movimientos espásticos que nadie sabe de dónde proceden y un lenguaje frecuentemente incomprensible y propio de un orate.

Si ahora echamos de menos a Chiquito –y le acompañamos en el sentimiento por la desaparición de su Pepita– es porque el tipo es insustituible. No hizo escuela –más allá del mundo que le construyó Florentino Fernández en los programas de medianoche de Pepe Navarro– porque su maestría se consumía en sí mismo. Tampoco tenía maestros ni antecesores, ni podías insertarlo en ninguna tradición humorística. Era un OCNI (Objeto Calvo No Identificado), un extraterrestre nacido en Málaga, un personaje insólito a medio camino entre la figura del pariente excéntrico y la del loco escapado de un manicomio. En el escenario, se limitaba a ser quien había decidido ser, y tuvo la suerte de que ese personaje fascinara a la audiencia durante el tiempo suficiente para poder sufragarse una vejez acomodada. Va para los 85 tacos y hay que agradecerle su aportación al delirio nacional.

