Opinión / La parrilla de España

Hoy: Bashar Al-Asad El oftalmólogo asesino Ramón de España / Fotos: Carlos Rodriguez Casado

Nadie diría, viendo a Bashar al-Asad, con su aspecto de probo funcionario y una cierta expresión pusilánime, que es capaz de matar a Dios y a su madre con tal de no soltar la poltrona en la que le colocó su padre en el año 2000: lleva años masacrando a su pueblo, pero dice que, en realidad, solo está combatiendo al terrorismo de Estado Islámico y que, prácticamente, Occidente debería erigirle un monumento. Sí, vale, a veces se le va la mano y utiliza armas químicas, que están muy mal vistas, pero el hombre no cree que por eso haya que bombardear alguna de sus instalaciones militares, como ha hecho recientemente Donald Trump, ese ejemplo de coherencia política que un día está a partir un piñón con los rusos y al siguiente lanza misiles sobre esa Siria tan querida y protegida por Vladimir Putin.

La política internacional no siempre es fácil de entender, pero el bombardeo de Trump me ha producido un cortocircuito mental en lo referente a la posición occidental sobre Siria. Vamos a ver: cuando el amigo Bashar empezó a cargarse a sus compatriotas en serio, todos nos hicimos los ofendidos y dijimos que había que tomar partido por la oposición; luego resultó que entre la oposición se habían colado los cafres del Daesh y que, bien pensado, más nos valía decantarnos por el señor presidente, en la línea de lo que decían los americanos de Noriega, que era un hijo de puta, pero NUESTRO hijo de puta. Alternativa algo cruel, pero razonable, a tenor de lo que hemos visto previamente en otros países árabes: uno intenta llevarles la democracia y resulta que ni la entienden ni la quieren, y que allí solo hay dos opciones, el sátrapa tiránico, que es espantoso, y los islamistas radicales, que todavía dan más miedo (ahí están los casos de Sadam Huseín y del coronel Gadafi para sustentar mi deprimente punto de vista). Occidente tiene que pensar en sí mismo y tomar partido por quien menos daño puede hacerle –si se dedica a machacar a su pueblo, pues qué se le va a hacer. ¡Meros asuntos internos!–, y eso parecía que es lo que habíamos hecho con el animal de Bashar al-Asad hasta que Donald Trump vio herida su sensibilidad por las imágenes de unos niños muertos por un ataque con armas químicas del ejército sirio sobre la oposición (o lo que fuese) y decidió que hasta aquí habíamos llegado, procediendo al lanzamiento de misiles contra una base militar siria. Ahora ya no sabemos dónde estamos. O, por lo menos, yo lo ignoro. Creí que habíamos optado por la alternativa menos dañina para nuestros egoístas intereses occidentales, pero ahora ya no está tan claro, y tanto al-Asad como Putin nos acusan de dar alpiste a los terroristas y arrojar piedras sobre nuestro propio tejado. Que alguien me explique la situación, por favor, que yo me hago un lío. ¿Qué pasará a partir de ahora?

Aunque no lo conozco de nada, Ba­shar al-Asad me parece un tipo que se toma la carrera de dictador de manera un tanto displicente. Es un poco como nuestro Rajoy, a quien le encanta ser presidente, pero al mismo tiempo actúa como si se la soplara. Nacido en Damasco en 1965, el pequeño Bashar nunca manifestó el menor interés por la política, a diferencia de su señor padre, Hafez al-Asad, que se tiró casi treinta años dando la tabarra. De hecho, el heredero del trono era su hermano mayor, Basel, quien, al morir en un accidente de tráfico en 1994, obligó prácticamente a nuestro hombre a aceptar el encargo paterno de seguir jorobando a sus compatriotas. Hasta entonces, el muchacho iba por otro lado: estudió medicina y se graduó en Oftalmología en Londres, donde conoció a la que sería su esposa, Asma, una británica de padres sirios tan atractiva como frívola y absurda que se gasta lo que no está escrito en fruslerías por internet mientras hace como que se preocupa por la infancia y los necesitados. ¿Por qué oftalmología? Bueno, como dijo en cierta ocasión el interesado, porque es una rama de la medicina en la que no se te mueren los pacientes –a lo sumo, digo yo, los puedes dejar cegatos– y que no te obliga a trabajar a horas intempestivas: si este no es el punto de vista de un calzonazos, que baje Alá y lo vea.

Una amiga mía tuvo el dudoso placer de conocerlos a ambos y le costó el empleo. Joan Juliet Buck, que dirigía la edición francesa de Vogue, recibió en 2011 el regalo envenenado de Anna Wintour de redactar un perfil de la inefable Asma titulado Una rosa en el desierto. Me contó Joan que Bashar era el conversador más aburrido con el que se había topado a lo largo de su carrera periodística y que, para colmo, era zopas, lo que a ella le provocaba unas ganas de reírse a media charla que había que reprimir para no buscarse problemas. En cuanto a Asma, lo dicho, una frívola y una absurda, obsesionada por el lujo y el despilfarro, que intentaba ejercer de sonrisa del régimen. Lamentablemente para mi amiga, la publicación del reportaje coincidió con el inicio de las masacres de compatriotas a cargo del bueno de Bashar, y la bruja de la Wintour aprovechó para despedirla tras una enemistad mutua que duraba desde hacía años.

Joan salió de Siria convencida de que aquel tipo ejercía de sátrapa, pero que lo mismo podría haber renunciado a sus obligaciones paternas y quedarse a vivir en Londres contribuyendo a incrementar el número de ciegos de la capital británica. Sea por una concepción muy peculiar del patriotismo o por la influencia que ejerce sobre él la familia –parece que hay una hermana y un cuñado que son de abrigo–, Bashar al-Asad acabó encontrándose a gusto en el cargo, como se deduce de su renuencia a abandonarlo. Con la excusa de frenar al Daesh, además, puede machacar a gusto a la población, que es algo que refuerza mucho la autoestima y que, con el protector adecuado –en este caso, Vladimir Putin–, puede hacerse durante años, aunque respetando, eso sí, ciertas convenciones, como la no utilización de armas químicas, concepto que acaba de pasarse por el arco del triunfo y que más le vale abandonar si no quiere que las cosas se le pongan feas.

Los occidentales, mientras tanto, nos dedicamos a papar moscas mientras nos preguntamos, como Lenin en su momento, qué hacer. ¿Ayudamos a la oposición, aunque se haya infiltrado el Isis? ¿Dejamos que ese sátrapa haga lo que le salga de las narices porque para algo es NUESTRO hijo de puta? ¿Nos lavamos las manos y permitimos que se maten en Siria mientras confiamos en que otro sátrapa, Erdogan, se haga cargo de los refugiados que nosotros no queremos acoger? Si alguien me lo aclara, le quedaré muy agradecido. | Sigue leyendo.