Hoy: Harvey Weinstein El ogro libidinoso Ramón de España. Ilustra: Carlos Rodríguez Casado.

Durante mucho tiempo, el productor Harvey Weinstein (Queens, Nueva York, 1952) fue objeto de mofa por su condición de tragaldabas irredento. De él se llegó a decir que con las migas que se le quedaban en la pechera de la camisa se podría alimentar a un país del tercer mundo durante un año. Recientemente, el chófer que lo paseaba por Cannes durante el festival ha explicado –entre todo tipo de anécdotas sexuales– que, en cierta ocasión, se empapuzó de tal manera en el bufé de un hotel que un poco más y revienta en directo, teniendo que ser auxiliado por un médico para evitar males mayores. El chófer asegura asimismo haberse llevado algún sopapo del colérico magnate y haber presenciado escenas subidas de tono en el asiento trasero del vehículo. Entre sus chismorreos, brilla con luz propia el de esa prostituta que el lujurioso señor Weinstein se llevó a la habitación contigua a la suya –donde dormía, ajena a sus trapisondas sexuales, la esposa del productor, embarazada– para someterla a sus sevicias.

El detalle más curioso surgido del chófer boquirroto es su afirmación de que Weinstein, cuando se hallaba a escasos centímetros de una mujer atractiva, experimentaba temblores y calambres de excitación y hasta llegaba a correrse encima, antes de haber podido pasar a mayores. Rijoso y pantagruélico, Harvey Weinstein queda como un genuino gorrino en las explicaciones de su chófer en Cannes: tal vez debería haberle dado mejores propinas, en vez de emprenderla a tortazos con él. Por otra parte, ¿cabe creerse lo que dice el conductor? Hombre, en otro caso puede que sus afirmaciones entrasen en el terreno de ficción más rentable –siempre suele serlo hacer leña del árbol caído–, pero en éste llueve sobre mojado, pues hace semanas que el magnate es la comidilla de Hollywood y que se le acumulan acusaciones de haberse propasado con innumerables actrices, de mayor o menos fama, una lista que va de Ashley Judd a Angelina Jolie pasando por un montón de aspirantes a estrella. Lo que ya es innegable es que nuestro hombre se ha caído con todo el equipo: lo han despedido de su propia empresa, los franceses le han retirado la Legión de Honor –intuyo que no tardarán mucho los ingleses en reclamarle la Orden del Imperio Británico–, se ha convertido en objeto de desprecio universal y todo el mundo le considera el peor representante posible de la industria norteamericana del espectáculo.

Y, sin embargo, hubo un tiempo en el que Harvey Weinstein representaba, junto a su hermano Bob, lo mejor del cine independiente de Hollywood. Hagamos un poco de historia: Harvey y Bob crean a finales de los años ochenta la compañía Miramax (anagrama de los nombres de sus padres, Miriam y Max); lo hacen con el dinerito que han ganado montando conciertos de rock en la localidad neoyorquina de Buffalo, a cuya universidad acudió Harvey. El éxito en 1989 de la ópera prima de Steven Soderbergh, Sexo, mentiras y cintas de vídeo, les permite tirar adelante en la industria, y cuatro años después, la buena marcha crítica y comercial de Juego de lágrimas, el magnífico largometraje del irlandés Neil Jordan, llama la atención de Disney, que adquiere Miramax por la bonita cifra de ochenta millones de dólares. Pulp fiction, la segunda obra de Quentin Tarantino, también les ha salido muy bien, así que los hermanos Weinstein empiezan a ser importantes en esa industria en la que se colaron sin pedir permiso a las majors, gracias a una mezcla de talento, audacia y buen ojo a la hora de elegir los proyectos. Aguantan bajo el paraguas de Disney hasta 2005, año en que fundan The Weinstein Company y empiezan las bromas sobre las migas que se le quedan en la camisa al tragón de Harvey. Lamentablemente, también empiezan los rumores sobre su faceta de depredador sexual, que se convierten en un secreto a voces hasta que la cosa estalla de manera incontrolable hace unas pocas semanas, gracias especialmente a un artículo de Rowan Farrow, ese hijo de Mia Farrow y (se supone que) Woody Allen que tanto se parece a la anterior pareja de mamá, el gran Frank Sinatra.

Empieza a tirar de la manta Ashley Judd. Sigue Angelina Jolie. Y cada día sale a la palestra alguna mujer que, años atrás, tuvo un encuentro desagradable con Harvey que no se había atrevido a denunciar hasta el momento. El único que sale en defensa de Weinstein es, precisamente, Woody Allen, al que los hermanitos de Queens le han producido algunas películas, pero lo único que consigue es que a todo el mundo le parezca que haría mejor callándose: no se han olvidado las acusaciones de tocamientos que le hizo su hija adoptiva Dylan, ni el hecho de que su actual esposa fuese también hija adoptiva de Mia Farrow. Realmente, debió pensar Harvey, con ayudas como ésta, ¿quién necesita más hostilidad?

El testimonio de Quentin Tarantino, que reconoció haberse pasado años mirando hacia otro lado ante las guarradas de su productor, constituye toda una prueba de cargo contra éste, que a partir de entonces intentará enfrentarse a la situación recurriendo al viejo truco de presentarse como una víctima, ardid ya utilizado por Michael Douglas cuando, pillado in fraganti por la parienta, dijo que él no era un putero ni un maníaco sexual, sino un pobre enfermo, un adicto al sexo que necesitaba ayuda y compasión. Este truco sentó jurisprudencia y ha sido utilizado desde entonces por un montón de gente. Ya lo saben, amigos: cuando les pillen con los pantalones bajados y en compañía de una mujer que no es la suya, échense a llorar y pidan clemencia a la sociedad como los enfermos necesitados de comprensión y de ayuda mental que son. Pueden saltarse la vieja excusa Cariño, no es lo que parece, y darse de alta de inmediato en la clínica de rehabilitación más cercana.

Eso sí, háganlo con un poco más de convicción que el señor Weinstein: por las noticias que nos llegan del centro en el que se ha refugiado, Harvey no parece poner mucho interés en la ayuda que se le presta, ya que suele quedarse frito en las sesiones de terapia de grupo y, cuando las atraviesa despierto, es porque habla por el móvil para seguir controlando sus negocios, que deben seguir activos, aunque lo hayan expulsado de su propia empresa. Ah, y parece que también se explaya afirmando que es víctima de una conspiración: según él, todas esas arpías que ahora lo denuncian pretendieron subirse a su tripa para medrar en su profesión.

Que alguien así se haya tirado años haciendo lo que le daba la gana da para una triste reflexión sobre el poder que excede a la ambición de este artículo. Sobre el poder en general, no solo en Hollywood.