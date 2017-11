Opinión / La parrilla de España

Hoy: Dante Fachín El síndrome del Tío Tom Ramón de España. Ilustra: Carlos Rodríguez Casado

Albano Dante Fachín Pozzi (Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina, 1976) está que trina, pero no se debe al hecho, indudablemente molesto, de ser de extrema izquierda y apellidarse Fachín –no todo el mundo tiene la suerte de llamarse Botín y ser banquero–, sino a que Pablo Iglesias parece dispuesto a desintegrarlo como mandamás de la franquicia catalana de Podemos. Según él, el partido le ha aplicado su propia versión del artículo 155, como si Iglesias no disfrutara enormemente de las purgas, como buen comunista, sin necesidad de tomar ejemplo de Mariano Rajoy. El sistema Pablemos es sibilino, pues no consiste en cesarle directamente –como Rajoy a Puigdemont–, sino promover una consulta interna en Podem para deshacerse de él con apariencia democrática. Pero todos entendemos que Iglesias pretende enviar al paro a Fachín. O, por lo menos, obligarle a refugiarse en otro partido. Yo creo que lo aceptarían en ERC o en la CUP, pues su actitud genuflexa ante los separatistas le ha hecho ganarse muchas simpatías entre carlistas de misa dominical y perroflautas alérgicos al agua. Ya puestos –seguro que Pablemos se lo agradecería–, podría llevarse con él a su principal secuaz, Angels Martínez Castells (Mollet del Vallés, 1948), la típica psuquera viejuna reciclada en nacionalista que, durante la infausta jornada parlamentaria del 7 de septiembre, se dedicó a retirar las banderas españolas que habían dejado los del PP antes de retirarse para no participar en las cacicadas del ex molt honorable Puigdemont. Calculen cómo debe ser la veterana comunista que hasta Carme Forcadell, ese ejemplo de ecuanimidad, le afeó la conducta, a lo que ella respondió que su bandera de España era la republicana, por la que tanto había luchado su pobre padre y bla, bla, bla: las excusas habituales del psuquero convertido en separatista.

Esta clase de gente –los marxistas a las órdenes del buen burgués catalanista, como el incombustible Rafael Ribó, defensor del pueblo catalán nacionalista (al otro que lo zurzan), al que no lo sacas de un despacho oficial ni con agua hirviendo– constituye uno de los sectores de la sociedad catalana víctimas de lo que podríamos definir como síndrome del Tío Tom. Existen, por lo menos, otros dos sectores. Para empezar, el de los justamente tildados de Charnegos Agradecidos, convertidos ya en Charnegos Medradores gracias a individuos como Gabriel Rufián o el inefable fundador de Súmate, Eduardo Reyes: éstos son de origen español, pero reniegan de él para declararse más catalanes que nadie, aunque no hablen el idioma después de cuarenta años de estancia en la zona (Reyes) o lo destrocen al utilizarlo (Rufián); su especialidad es sobreactuar constantemente en su patriotismo catalán para que el señorito burgués al que ríen las gracias les perdone haber nacido en Andalucía (Reyes) o ser hijo de inmigrantes (Rufián). Desde el comunismo o desde el renegar de los orígenes, unos y otros ejercen de Tío Tom a la perfección, y hasta hace poco copaban todo el espectro de trepas catalanistas deseosos de agradar a los jefes de la plantación, los catalanes de verdad, de derechas y con pasta que llevan cortando el bacalao en mi querida comunidad autónoma desde los primeros tiempos de la era Pujol. Pero ahora deben competir con un tercer sector de lamebotas del régimen, los Sudacas Trepillas, variante inédita del síndrome del Tío Tom que cuenta en Barcelona con dos representantes de abrigo: Gerardo Pisarello –primer teniente de alcalde de la ciudad y lumbrera mayor del equipo de profesionales del progresismo confuso y oportunista a las órdenes de Ada Colau, la primera alcaldesa cuántica de la historia, una mujer que opina una cosa y la contraria, que es independentista pero también está a favor de la unidad de España y que intenta de esa manera pillar votos donde buenamente puede, aunque su futuro cada día parezca menos brillante– y Albano Dante Fachín, cuyo comprensible odio a la derecha ha llevado últimamente a una incomprensible adhesión a todas las chaladuras de los independentistas… Hasta que se ha topado con Pablo Iglesias, quien no creo que tarde mucho en eliminarlo: si ha basureado sin pestañear a los compañeros con los que fundó el partido –Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, condenados ahora, como diría Aznar, ese pedazo de estadista, a ladrar su rencor por las esquinas–, menos escrúpulos tendrá para deshacerse de un tipo que llegó a España a los dieciséis años, en 1992, y al que no conoce prácticamente de nada. Él prefiere hablar directamente con Colau, o morrearse con Xavier Doménech; por lo que a Pablemos respecta, Fachín y la vieja reacia a la bandera constitucional se pueden ir a freír espárragos, pedir asilo en un partido separatista o fundar una nueva fuerza política con Willy Toledo, lo que prefieran.

Pero el emprendedor señor Fachín no está dispuesto a dejarse machacar sin ofrecer resistencia. Puede que su cargo no sea gran cosa, pero para un tipo que no acabó la carrera de Filología Inglesa, que dirigió una revista alternativa, Café amb llet, a medias con su novia, la enfermera Marta Sibina, y que siempre fue un segundón en el mundo del activismo social, dirigir el chiringuito de Iglesias en Cataluña podía considerarse todo un logro. Por no hablar del sueldo que le corresponde como diputado en el Parlamento catalán y al que difícilmente podría acceder en la vida real, como muchos, por otra parte, de los que calientan un escaño en la Ciutadella (o en el Congreso de los Diputados en Madrid, ahora que lo pienso).Cierto es que Fachín no ha llegado a los extremos de servilismo hacia el señorito alcanzados por su segunda de a bordo, la yaya republicana, quien asegura que Puigdemont sigue siendo el presidente legítimo de la Generalitat, pero tampoco ha sabido mantener una distancia prudencial con los independentistas. Lo suyo, según él, era el derecho a decidir; en su caso, a decidir que no quería la independencia. Pero se ha mostrado tan comprensivo y tan solidario con los separatistas que ha conseguido que Iglesias no lo distinga de éstos. Y es que, desde Madrid, las sutilezas en el universo de las distintas víctimas del síndrome del Tío Tom no se aprecian tan bien como en Barcelona.

Por otra parte, si Fachín se ha creído que Iglesias estaba a favor del derecho a decidir y de la independencia de todos los pueblos de España, es que tiene menos luces de las que aparenta. Pablemos es físicamente joven y mentalmente viejo: un comunista de los de toda la vida que disimula sus tendencias autoritarias, pero se deshará de nuestro hombre cuando le convenga. De hecho, ya está en ello.