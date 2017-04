Opinión / La parrilla de España

Hoy: Ignacio González El tío del ático chungo por Ramón de España • Ilustración de Carlos Rodríguez Casado

En mi nombre y en el de todos los columnistas de esta gran nación, ruego al Partido Popular que los descubrimientos de mangantes en sus filas se produzcan a cierta distancia temporal unos de otros. No damos abasto, querido Mariano, nos ponemos a hablar del último corrupto detenido, Ignacio González, y ya tenemos a uno nuevo señalado por el largo dedo de la justicia, Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, por culpa de unos terrenitos en cuya venta pudo meter, o no, el cazo. Igual acabaríamos antes disolviendo el PP, dado que el número de manzanas podridas con carné del partido se va incrementando de manera exponencial: recordemos que los propios populares tuvieron que desmantelar no hace mucho el capítulo valenciano de la secta porque se trataba, a todas luces, de una pandilla de chorizos que ni Alí Babá y los cuarenta ladrones.

Soy consciente de que una afirmación semejante sentaría muy mal en las filas del PP, desde donde se sigue insistiendo en que ningún partido político puede impedir que se les cuela algún cantamañanas. Tienen razón, pero es que en el suyo se cuelan a cascoporro, y los que están por encima de ellos nunca se enteran de nada y siempre aparentan sorpresa e indignación cuando la justicia se interesa por alguno de los manguis. No hay más que ver cómo se ha puesto Esperanza Aguirre al descubrir, ¡oh, cielos!, que ese Ignacio González al que le pasó la presidencia de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015 le había salido rana, según su propia expresión. Ella dice que, a lo largo de su carrera política, ha nombrado a más de quinientos cargos, y que solo le han salido rana uno o dos (el más reciente, Paco Granados, ese hombre que, en un claro caso de justicia poética, pernocta ahora en el mismo presidio que él mismo inauguró cuando era alguien). Otras fuentes elevan notablemente la lista, pero ella no se da por enterada y se presenta siempre como la pobre víctima de un abuso de confianza por parte del gañán de turno. Hagamos como que nos la creemos: si un corrupto no debería ocupar cargos políticos de importancia, una persona con tan mal ojo para elegir a sus colaboradores también debería abstenerse de lo público. Es como lo de Rajoy con la Gürtel, cuando afirma no haberse coscado nunca de nada. Lo cual nos deja con la sensación de que o es tonto de capirote o es el jefe de la banda: sea cual sea el caso, no parece la persona más adecuada para dirigir una nación (ni una asociación de vecinos, ya puestos). Y todavía hay en el PP quien se escandaliza cuando lo llaman a declarar por el tocomocho de la Gürtel, cuando todos los desmanes se cometieron mientras él estaba al mando… Menos mal para el partido que Dios llamó a su lado a Rita Barberá antes de tiempo, porque si la alcaldesa eterna de Valencia llega a verse entre la espada y la pared, es muy probable que hubiese cantado la Traviata y el número de detenidos del PP se disparara aún más de lo que ya lo está haciendo.

Ignacio González fue, durante bastantes años, el tío del ático en Estepona. Cada vez que salía por la tele era por un asunto relacionado con el pedazo de apartamento que había adquirido en la Costa del Sol y que nadie sabía muy bien quién había pagado: a veces era su mujer, otras él, con sus propios ahorrillos, a veces una sociedad chunga con sede en el paraíso fiscal norteamericano del estado de Delaware… En cualquier caso, todo el mundo se preguntaba, como con la chica del 17, de dónde saca pa’ tanto como destaca. Y ahora resulta que lo del ático era peccata minuta, una fruslería sin importancia comparada con la ingeniería financiera de nuestro hombre. Ahora ya sabemos que chupó lo que pudo del madrileño Canal de Isabel II, que hizo unas extrañas inversiones en Sudamérica –su compadre brasileño ya está en el trullo– y que despistó del erario público una suma por determinar que oscila entre los 30 y los 60 millones de euros, puede que más. También nos hemos enterado de que era el feliz titular de una cuenta en Suiza, y supongo que a lo largo de los próximos días irán apareciendo nuevas mangancias que situarán a González a la misma altura económica (y moral) de Félix Millet y Júnior Pujol.

Yo diría que comparte con esos dos prohombres la codicia. Si se hubiesen parado a tiempo, puede que la ley ni hubiese detectado sus trapisondas. Pero tiene que haber algo en el latrocinio que te convierte en uno de esos jugadores de casino que nunca ven llegada la hora de irse a dormir. La necesidad perentoria de seguir trincando es superior a cualquier tipo de prudencia. Y, tal vez, como los asesinos en serie, buscan inconscientemente su detención para que, por fin, alguien los pare y puedan descansar.

Ignacio González (Madrid, 1960) se ha tirado toda su vida en la administración pública. Puede que al principio fuese un probo funcionario, pero en algún momento del camino se dio cuenta de que el principal objetivo de la política era forrarse, como dijo en su momento Eduardo Zaplana, que también figura actualmente en la lista de adláteres y amigotes de nuestro hombre (junto a ese ejecutivo de una constructora al que la reina Letizia definía como su “compi-yogui”). Ahora veremos qué ocurre con la señora Dancausa. O con el detenido de turno que puede aparecer entre que escribo estas líneas y ustedes las leen.

Mariano, muchacho, ¡ponte las pilas! Si no lo haces por España o por el partido, hazlo por ti mismo. Si es que quieres conservar ese lugar de privilegio que te ha otorgado tu jefa, la señora Merkel, aprovechando que con el brexit se ha quedado una silla libre entre las principales naciones de Europa. Créeme, Mariano, no te conviene que la señora Merkel se entere de que el PP es una casa de tócame Roque: ella te quiere porque eres obediente, y si te dice que recortes, tú recortas; en Bruselas se te aprecia –y hay hasta quien te considera un estadista de campanillas– porque haces siempre lo que te dicen y no te amotinas jamás; a tu extraña manera, justo es reconocerlo, la situación económica española mejora levemente, aunque para eso estemos todos los ciudadanos a la última pregunta (menos Ignacio González, claro está). Tu obediencia y tu mansedumbre ante los que mandan en Europa son muy apreciadas, pero imagínate que se propaga por el continente lo que ya sabemos todos los españoles; que tienes el partido hecho unos zorros e infestado de mangantes, y que solo ganas las elecciones porque tus votantes tienen alma de hooligans y la oposición es un asco.