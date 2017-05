Opinión / La parrilla de España

Hoy: Antonio banderas El último amante latino Ramón de España

Fue Pedro Almodóvar quien rebautizó como Antonio Banderas a aquel pipiolo malagueño recién llegado a la capital con dieciocho añitos que hasta entonces atendía por José Antonio Domínguez Bandera. Su padre, un inspector de policía ya fallecido, nunca se lo tuvo en cuenta, lo cual dice mucho a su favor y demuestra que hasta un representante de la ley y el orden puede rendirse ante los imperativos comerciales: realmente, Banderas es un apellido más adecuado que Domínguez para dedicarse al cine o a cualquier otra actividad de cierto lustre.

Un lustre que no le ha servido al pobre Antonio para llevar adelante su último proyecto en Málaga: reciclar dos viejos cines, propiedad del ayuntamiento, en un complejo cultural con dos teatros, cine y centro comercial que no contó con el beneplácito de la oposición (el alcalde es del PP, pero fiable en asuntos culturales, como me contó una amiga de confianza que lo conoció). Una mezcla de izquierdistas varios y miembros de Ciudadanos desconfiaron inmediatamente de las intenciones del actor, sobre todo cuando se enteraron de que en el centro comercial iba a haber una tienda con la ropa por él diseñada. Acusaron al alcalde de compadreo, de entregar la ciudad al famoso de Hollywood y de favoritismo. Y la cosa se complicó de tal manera que nuestro hombre dio por muerto el proyecto y se largó de su querida ciudad dando un portazo. Sin conocer a fondo la historia, yo diría que la ciudad ha salido perdiendo. Málaga lleva años acumulando equipamientos culturales, del museo Picasso a la delegación del Centre Pompidou, y, sobre el papel, la oferta del señor Banderas sonaba razonable. Pero me temo que nunca sabremos si la cosa ha sido un triunfo del pueblo llano o una muestra de inquina de los descamisados hacia alguien que se lo ha montado divinamente en esta vida y al que no pensaban ofrecer un tratamiento modelo Bienvenido, mr. Marshall. Personalmente, me inclino por lo de la inquina, pues Banderas está ya lo suficientemente forrado como para no tener que dedicarse a esquilmar a sus conciudadanos. Y, además, no se le puede negar una sobreactuación constante a la hora de expresar su cariño por Málaga, sobre todo en Semana Santa, cuando se viste de penitente y arrima el hombro a la hora de cargar con la virgen de sus entretelas. Por no hablar de cuando la Legión, que siempre ha sido muy devota ella, le nombró legionario honorario, legionario del año o algo parecido (lo que motivó muchas risitas progres que no se produjeron cuando a Pilar Rahola la nombraron mossa d’esquadra honorífica, por cierto, imponiéndose a mi amigo el escritor de novela negra Andreu Martín, que se lo merecía mucho más).

Las apariciones de Banderas por Málaga en Semana Santa eran todo un espectáculo. Por varios motivos. Por un lado, daba gusto ver a una estrella de Hollywood haciendo el nazareno y retratándose con una pandilla de gañanes del tercio; por otro, la permanente expresión de estupor que se instalaba en el rostro de su entonces esposa, Melanie Griffith, y de la hija de ambos, Stella del Carmen, era digna de verse: parecía que las pobres tenían la impresión de haber sido secuestradas por una banda de hotentotes que practicaban extraños ritos y que en cualquier momento podían ser capaces de violarlas o de echarlas al pilón. Por el mismo tiempo, nuestro Antonio demostraba ser un hombre que creía en la familia y el hogar: las charlas entre su madre, que no hablaba inglés, y Melanie, que no hablaba español, debían ser de traca (así como las preguntas constantes de la niña acerca de cuándo iban a volver a la civilización, o sea, a un mall con sus correspondientes catorce delegaciones de Starbucks). No sé si la actual pareja de Banderas lo acompaña al jolgorio de Semana Santa, pero de no ser así, yo de él me plantearía seriamente la posibilidad de abandonarla.



Su presencia en la Semana Santa malagueña es una de las cosas que más han contribuido a darle la imagen que él gusta de proyectar, la de un buen tío al que no se le ha subido la fama a la cabeza y que, en el fondo, sigue siendo el mismo chaval que abandonó su ciudad a los dieciocho años para integrarse en la movida madrileña y dedicarse a la farándula. Sobre sus habilidades como actor hay división de opiniones entre los que le consideran un intérprete con talento y los que lo ven limitadito y con tendencia a repetir muecas y expresiones. Yo creo que Antonio Banderas fue un buen actor en España y uno más discutible en Hollywood, especialmente a causa de las películas que le han caído, que, salvo unas pocas excepciones, eran más malas que la tiña. En España, Banderas parecía un joven europeo de lo más normal; en Estados Unidos, me lo convirtieron en una especie de latin lover, como han hecho también con Penélope Cruz y su mutación en maggiorata italiana falsa. Los papeles que le han caído casi nunca se han salido del tópico rol de hispano con el cabello planchado, aunque también hizo de chupasangres francés en Entrevista con el vampiro, la adaptación de la novela de Anne Rice a cargo del irlandés Neil Jordan (otro al que no se ha tratado en Hollywood como merecía). Exceptuando el papel de novio de Tom Hanks en Philadelphia, a nuestro hombre no le han sobrado los papeles para poder lucirse, y los más tontos –el Zorro y el padre espía de Spy kids– han sido los más rentables en taquilla. En Hollywood quieren a Antonio, pero no han sabido qué hacer con él o no han querido que tuviese una carrera más digna. Digámoslo claro: el 90 por ciento de las películas americanas de nuestro héroe son una birria. Pero claro, uno se acostumbra a ganar dinero fácil y no pierde el tiempo viniendo a España con cierta frecuencia para aceptar papeles más interesantes que los que le ofrecen en Hollywood, pero con un sueldo mucho más reducido. Así es como hemos ganado una estrella, pero estamos perdiendo a un actor, al tipo que nos enterneció en Átame o nos hizo reír en Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Antonio Banderas ya solo pisa España para sobreactuar de malagueño, transportando vírgenes y tomándose unas cazallas con los lejías. En Hollywood siempre hará papeles de extranjero, aunque no creo que le llegué a pasar lo mismo que al pobre Charles Boyer, que en cierta ocasión tuvo que hacer de chino, o al inefable Adolphe Menjou, al que no le dejaron quitarse el esmoquin durante toda su larga carrera. Me temo que nunca le llegará ese gran papel con el que podría confirmar el talento que le intuimos cuando solo era una pieza más de la banda de Pedro.