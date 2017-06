Opinión / La parrilla de España

Hoy: Susana Díaz La niña de Felipe Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodríguez Casado

Parafraseando la célebre cuestión del personaje de una novela de Vargas Llosa (“¿Cuándo se jodió el Perú?”), es lícito preguntarse, como hago yo ahora mismo, cuándo se jodió el PSOE. Porque está hecho unos zorros, por mucho triunfalismo que le eche Pedro Sánchez después de su victoria en las primarias y toda la alegría macarena que quiera aportarle Susana Díaz con esa gracia trianera que Dios le ha dado (Patxi López no aporta nada, el pobre, porque su aura funeraria no le ha permitido llegar muy allá). Los que ya tenemos una edad recordamos aquel 1982 en que el PSOE ganó las elecciones generales prometiendo renovación y aire fresco, como si la Movida hubiese abierto una delegación política. Luego vino el caso Roldán, y el GAL, y… En fin, que la ilusión duró poco. Y después del bien intencionado aunque inane Rodríguez Zapatero, ya vino directamente el llanto y el crujir de dientes. Corruptelas y trapisondas aparte, yo diría que lo que acabó con el PSOE fue su traición a los principios fundamentales de la socialdemocracia, cosa que llevó a que la gente no lo viera excesivamente distinto del PP y a la creación de engendros más a la izquierda como Pablemos y la banda de Ada Colau, dos asuntos tan inevitables como lamentables.

Ante las recientes primarias, la cosa ya era para echarse a llorar. Sobre todo, si uno, como es el caso, todavía era de los que creían en las bondades de la socialdemocracia (la original, la de la Alemania de la posguerra, no ese simulacro en que la habían convertido nuestros socialistas). ¿De verdad que no tienen nada mejor?, se preguntaba uno cada vez que veía salir por la tele a Susana, a Pedro o a Patxi. ¿No hay en todo el partido alguien capaz de comunicar cierto entusiasmo y de aportar un discurso razonable y, a ser posible, con algún contenido que fuese más allá de lo malos que son los del PP y la urgencia que tenemos por echarlos del poder? Pues parece que no. Y después de tanta alharaca, tanto mitin y tanto embuste –“Me da igual estar en la cabeza que en la cola. Yo, donde me pongan los militantes”, decía Díaz en clave pasivo-agresiva, cuando todos sabíamos que se moría por mandar y que era la principal responsable de la operación de acoso y derribo a Sánchez que propició su defenestración previa–, resulta que Pedro no estaba muerto, que no, que estaba tomando cañas, y resucita y, como dirían los italianos, ritorna vincitore. ¿Prometiendo qué? Pues lo de siempre: echar al PP de sus poltronas, reforzar el izquierdismo del partido –¿pero el PSOE no se suponía que ya era un partido de izquierdas?– y sobreactuar con la ilusión que le hace luchar por los españoles y su futuro, que será glorioso gracias a él.

A Patxi López no le vota ni su tía de Portugalete y opta sabiamente por evaporarse, pero Susana… ¿Qué va a hacer Susana? Dudo mucho que Pedro se haya olvidado de que le hizo la cama a conciencia para poder poner en práctica el lema de Celia Cruz, “Quítate tú pa ponerme yo”, y lo más probable es que opte por vengarse (ni cabeza ni cola ni nada de nada, Susana, vuélvete a Triana y no incordies). Pero no lo tendrá fácil para quitarse de en medio a nuestra heroína, una mujer que lleva en el partido desde los 17 años y que cuenta con el cariño, la protección y el compadreo de jarrones chinos tan notables como Felipe González y Alfonso Guerra, que le rieron todas las gracias durante la campaña, por si a alguien le quedaban dudas de que la niña era la favorita del sector provecto del PSOE, los de la delegación política de la Movida. Tiembla, Pedro, que ella no se va a rendir tan fácilmente y te hará la vida imposible a poco que se lo permitas. Piensa que ella se ve como una excelente presidenta de la nación –de la misma manera que Ada Colau aspira a presidir la Tercera República Española– y que no lleva dando el callo y repartiendo codazos y puñaladas traperas en el partido desde los 17 añitos para ver cómo un tipo con pinta de modelo de anuncio de Massimo Dutti le arrebata el poder. Piensa que estás ante un animal político criado prácticamente en cautividad política, que solo ha tenido contacto con el mundo real cuando daba clases particulares y vendía cosméticos a domicilio para costearse los estudios de Derecho –a los que dedicó diez años de su vida, el doble de lo normal–, aunque nunca haya ejercido de abogada. Piensa que estás ante alguien para quien los conceptos ‘vida’ y ‘PSOE’ son sinónimos y que no concibe la primera fuera del segundo.

Susana Díaz Pacheco (Sevilla, 1974) lleva en la sangre lo de ponerse a arreglar cosas que no funcionan: no en vano su padre y su abuelo se dedicaban a la fontanería. Por eso ingresó en el PSOE al final de su adolescencia y se dedicó, como si estuviera en una empresa o en La Caixa, a ir escalando posiciones dentro de la estructura: en 1997 era la secretaria de organización de las Juventudes Socialistas; en 1999 la encontramos en el Ayuntamiento de Sevilla, en representación del distrito de Triana-Los Remedios, donde consigue la extraordinaria hazaña de convencer al diestro Curro Romero para que se disfrace de rey Baltasar en la Cabalgata del 2000; se casa en 2002 y entre 2004 y 2008 la tenemos de diputada en el Congreso; en 2011 y 2012, cambio de tercio: al Senado, que falta gente. Y en 2013 llega a presidenta de la Junta de Andalucía, apadrinada por Griñán, personaje que va a tener que acabar dando algunas explicaciones con respecto a ciertas supuestas corruptelas.

Es la época en que el PSOE andaluz se ha convertido –por lo menos, para el barcelonés que esto firma– en el equivalente local de Convergència: esa gente a la que se vota porque sí, por fe, porque son de los nuestros, porque con ellos siempre cae algo, una subvención, una peonada chunga, un discreto chollete… Y al frente está esa mujer simpática y campechana, con un físico que recuerda a las grandes secundarias del cine cómico español de antaño y a la que se podría insertar digitalmente en una película de Gracita Morales, como a Zaplana en una de Pajares y Esteso. Una mujer que habla mucho y no dice gran cosa, pero le pone entusiasmo a todo y cree muchísimo en sí misma. De ahí la cara que se le ha quedado al ver como el tío al que intentó eliminar ha salido reforzado del encontronazo para dejármela, a la pobre, vestida y sin cargo. Aunque preparando su venganza, quiero creer, esperando a que el otro meta la pata –algo que no tardará mucho en suceder, pues Pedro un día dice una cosa y al siguiente la contraria– para lanzársele a la yugular. | Sigue leyendo.