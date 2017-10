Opinión / La parrilla de España

Hoy: los Jordis Los padres de la patria por Ramón de España • Ilustración de Carlos Rodríguez Casado

Galicia está que arde, en el sentido literal del término, pero el trending topic nacional sigue siendo la posible, o más bien imposible, independencia de Cataluña. Un servidor de ustedes pasó el puente del Pilar en Madrid, con la comprensible intención de alejarse física y mentalmente del prusés, pero no hubo manera: los amigos no querían hablar de otra cosa. Y la verdad es que uno ya no sabe muy bien qué decir, así que acaba soltando cosas como las siguientes:

1/En Cataluña apreciamos la síntesis. Por eso hemos superado el récord independentista de Companys (diez horas liberados del yugo español) con los diez segundos de independencia (suspendida) de nuestro actual conducator.

2/ Cada equis años, a los catalanes se nos va la olla, cedemos a un sentimentalismo supremacista execrable y decimos que nos queremos ir de España. Llevamos así desde mediados del XVII, cuando Pau Clarís nos pasó a Francia, Luis XIII nos trató como a perros, volvimos gimoteando a Madrid para que nos readmitieran y, por el camino, los franceses nos soplaron la mitad del territorio.

3/ Debería reconocérsenos el mérito de haber reinventado la revolución burguesa, protagonizada por gente que tiene mucho que perder y no por los miserables oprimidos que suelen verse en las revoluciones de verdad. Y no debería tomársenos tan en serio: una revolución de gente con segundas residencias en el Ampurdán y la Cerdaña nunca triunfará.

4/ Basta ya de perder el tiempo hablando de incendios metafóricos y concentrémonos en los de verdad. ¿Cómo puede haber en Galicia 105 fuegos ardiendo a la vez? ¿Por qué en esa zona de España se da la mayor densidad de pirómanos por metro cuadrado?

El día que regresaba a Barcelona, en la Audiencia Nacional prestaban declaración, acusados de sediciosos, Josep Lluis Trapero, jefe de los Mossos, oficial y paellero, y los jefazos de la ANC y Omnium, Jordi Sánchez -me resisto a ponerle el acento hacia el otro lado: allá él con su patriótica falta de respeto por la gramática- y Jordi Cuixart, agrupados bajo el alias conjunto de los Jordis. Ya sabemos cómo acabó la cosa: Trapero se salió momentáneamente de rositas -el muy cínico dice que se llevará a cabo una operación interna para pillar a los agentes que se portaron mal el día del referéndum, ¡cuando todos sabemos que el principal responsable del desastre es él!- y los Jordis pernoctaron en Soto del Real, donde siguen en el momento de escribir este artículo. La reacción independentista ha sido la previsible: denunciar que en España hay presos políticos, lamentar la falta de diálogo del dictatorial gobierno español y hasta fabricar un video melodramático en el que una chica muy atractiva y que sufre mucho por la patria denuncia los abusos de España y pide ayuda a Europa. No ha habido declaraciones de Junior Pujol y Sandro Rosell, pero intuyo que hubiesen agradecido más la presencia de Trapero, al que le salen muy buenas las paellas, mientras que de las habilidades gastronómicas de los Jordis no se sabe nada.

Cataluña está dividida, y como muestra, un botón: me contaba una amiga que, en su barrio, la noche de autos, convivían las caceroladas a favor de los presidiarios patrióticos con los bocinazos de alegría de los coches que sacaban por la ventanilla banderas de España. Conclusión personal: la tabarra va para largo, pues ha venido para quedarse.

De hecho, dar la tabarra ha sido la principal actividad de los Jordis desde que se pusieron al frente, respectivamente, de la ANC y Omnium. Eso sucedió en 2015, y desde entonces no se les puede acusar de no haberse ganado su sueldo. Se supone que no son políticos, sino una especie de referentes morales de la patria sojuzgada. Jordi Cuixart Navarro (Santa Perpetua de Mogoda, 1975) tiene una empresa que responde al bonito nombre de Aranow Packaging Machinery, aunque no sé de dónde saca el tiempo para dirigirla, pues dedica todo el que tiene a sus tareas de agitador sedicioso. Jordi Sánchez Picanyol (Barcelona, 1964) fue puesto a dedo por lo que quedaba de Convergencia al frente de Omnium, pues la gringo-catalana Liz Castro había obtenido más votos de los socios; previamente, nuestro hombre había sido el segundo de a bordo del Sindic de greuges (Defensor del pueblo), Rafael Ribó, un psuquero que lleva viviendo del erario público desde tiempo inmemorial y que, como muchos de su cuerda, ha acabado viendo el potencial revolucionario del nacionalismo (a cambio de un sueldo muy digno y de muchos viajes humanitarios con todo pagado); previamente, colaboró en prensa como politólogo -término que lo mismo sirve para un premio Nóbel que para un analfabeto funcional-, se incrustó en la Corporación Catalana de Medios de Comunicación -el departamento de agitación y propaganda de la Generalitat- y hasta estuvo en la Crida a la solidaritat con el ínclito Ángel Colom. Lleva muy mal que se le recuerde su actitud, digamos, tibia ante el terrorismo de ETA, y no pierde la ocasión de presentarse como un pacifista de tomo y lomo. ¿Y qué hacía un pacifista subido a un coche de la Guardia Civil, arengando a las masas mientras éstas procedían a cercar un edificio oficial del que no podían salir ni guardias civiles ni personal judicial porque al paellero mayor del reino no le daba la gana enviar a sus chicos a cumplir con su obligación? Pues ésa era una de las cosillas que, supongo, quería preguntarle la jueza el otro día. A él y a su compinche de Omnium, subido al mismo vehículo policial y supervisando la algarada.

Los Jordis son dos creyentes de la independencia. Van de dialogantes, pero les importa un rábano la opinión de cualquiera que no les dé la razón. Están dispuestos a salvarnos a los catalanes de nosotros mismos, aunque la convivencia y la economía, entre otros asuntos, se vayan al carajo. Mitad monje, mitad soldado, solo viven para hacer realidad su sueño, largamente acariciado desde la infancia, de vivir en la versión catalana de la aldea de Astérix Puigdemont y Obélix Junqueras. De momento, sueñan en Soto del Real, pero no creo que se eternicen en el trullo, pues no estamos hablando de genuinos criminales, sino de unos meros pelmazos obsesivos y monotemáticos cuya pasión absorbente ha conducido a la delincuencia.