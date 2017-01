Opinión / La parrilla de España

Profesión, sus transparencias Ramón de España • Ilustración de Carlos Rodríguez Casado

EN LO que llevamos de siglo, se han producido ya algunos hechos tan insólitos como dolorosos. Pienso en el brexit o en la llegada a la Casa Blanca de ese zurullo de metro noventa con un peinado imposible y ofensivo que atiende por Donald Trump, pero también en desgracias domésticas, aparentemente menores, pero igualmente dañinas, como el golpe que algunos encajamos cuando vimos que Ramón García ya no presentaba las campanadas de fin de año en TVE. Vamos a ver, para mí, el año no terminaba hasta que me lo comunicaba Ramontxu desde la Puerta del Sol de Madrid, cubierto por su capa de Casa Seseña y luciendo su legendaria sonrisa cazurra. En un mundo precario y poco fiable, la presencia del señor García en la Nochevieja televisiva era la prueba viviente de que aún quedaban realidades sólidas a las que agarrarse y de las que extraer cierta tranquilidad. No sé a qué se debe la desaparición de Ramontxu, pero espero que no ande por en medio el vil metal. Pidiera lo que pidiera el presentador, habría que habérselo dado, pues no estamos ante una presencia televisiva común y corriente –y, por lo tanto, reemplazable–, sino ante una leyenda viva, ante una institución: en la Cataluña del Molt Honorable Cocomocho, lo consideraríamos, incluso, una estructura de Estado. Se empieza prescindiendo de Ramontxu y uno se pregunta qué será lo siguiente. ¿Sustituir a Ana Blanco al frente del telediario? ¿Eliminar el mensaje de fin de año de Su Majestad? ¿Dejar de emitir partidos de fútbol? ¿Retirarse del festival de Eurovisión? ¿De qué atrocidades no será capaz TVE después de deshacerse de un pilar de la sociedad como Ramón García, el hombre que mantenía prácticamente en solitario –con una leve ayuda de El Corte Inglés y la Liga de fútbol– la unidad de España?

TRAGEDIAS COMO el brexit o el triunfo electoral de Donald Trump son irreparables. Lo de Ramontxu me temo que también, pero hay que aplaudir a Antena 3 por hacer todo lo posible para encontrar un icono a su altura en la figura hermosa, redondita, entrañable y familiar de Cristina Pedroche, personaje que nada tiene que ver con el desaparecido (¿en combate?) Ramón García, pero que puede llegar a convertirse en una presencia tan necesaria para los españoles como la del presentador bilbaíno, al que algunos esperamos recuperar pronto, en cualquier canal, con un programa a su altura (a ser posible, uno de esos que enfrentan a gañanes de diferentes pueblos de la península Ibérica en una serie de pruebas que permiten al de Bilbao lucir sin tasa su particular gracejo). De momento, que no dejen a la señorita Pedroche sin despedir el año, pues yo creo que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva y necesaria tradición: no hay como una chica encantadora y medio en pelotas para ayudarnos a dar la bienvenida al año nuevo.

CON PEDROCHE, además, introducimos en la ceremonia de las campanadas un elemento inexistente en la era Ramontxu: la polémica. Dada la costumbre de la adorable Cristina de lucir vestidos escotados y transparentes –y este año ni eso, pues se ha conformado con un bañador estampado de estrellitas y unos tules por encima–, los columnistas políticamente correctos y las feministas radicales tienen algo que escribir los días posteriores al inicio del nuevo año. Durante las primeras jornadas de 2017, se han puesto las botas a su costa, acusándola en general de prestarse a un machismo indignante con la exhibición desinhibida de sus apetecibles chichas. Una columnista de pro se preguntaba, incluso, qué hacía ella en bañador mientras el tío de al lado iba de esmoquin y no enseñaba ni los tobillos; lo cual me recordó una vieja película de Holly­wood, La costilla de Adán, en la que uno de los protagonistas se quejaba a un amigo póliza –concepto ideado por el gran Jardiel Poncela para esa gente que no te quitas de encima ni con aguarrás– que se pasaba la vida en su casa de que siempre le diera la mano a él, pero besara a su esposa. Le respondía el amigo póliza: “¿Prefieres que lo haga al revés?”. Pues lo mismo le digo yo a la columnista indignada ante la carne de la señorita Pedroche. Y no hace falta que me conteste, pues ya lo hago yo: “No, gracias, la perspectiva de ver al presentador en calzoncillos y a la presentadora más tapada que sor Lucía Caram me pone los pelos de punta. Mejor dejar las cosas como están”.

Y ES QUE, además, el inocente exhibicionismo de la Pedroche no tiene nada de machista. O sí, pero solo es un ejemplo más de la extendida costumbre femenina de lucir el cuerpo que la naturaleza les ha otorgado en las circunstancias más variopintas. ¿Cede al machismo Kim Kardashian cuando nos enseña el culo por enésima vez en Instagram? ¿Reivindican su condición de florero todas esas actrices que van medio desnudas en la alfombra roja de Cannes mientras sus acompañantes masculinos van tapados de la cabeza a los pies? Puede que sí, pero no me negarán que, si se invirtieran los papeles –no quiero ver el culo de Kanye–, el espectáculo resultaría mucho más desagradable, menos vistoso y más ridículo.

YO DIRÍA que todo depende de la actitud de la exhibicionista de turno, y la de Cristina Pedroche me parece admirable. Para empezar, asume sin complejos su condición de florero, evitándonos además la pretenciosidad con que otras –no diré nombres– tratan de tamizarla. Y lo hace con la sonrisa en los labios y enormes dosis de simpatía, pensando tal vez en el jubilado carente de alegrías al que no le llega la pensión ni para un masaje chapucero de peluquería china. Juega a su favor un concepto muy de agradecer: la cercanía. Pedroche no juega a parecer una estrella inalcanzable, pues sabe que su gracia consiste en parecer exactamente lo que es, una chica de Vallecas que ha salido muy guapa y muy simpática y a la que todo el mundo desearía tener por novia, pues da la impresión de que la vida a su lado es una fiesta permanente (y si no, que se lo pregunten a su marido, el cocinero David Muñoz, que parece en todas las fotos que le toman el hombre más feliz de España). Cristina se enmarca en la tradición iniciada por la joven Conchita Velasco de muchachas sencillas y alegres que podrían ser la vecina de al lado de cualquiera. Lo suyo no es Hollywood ni las pasarelas de París, Milán o Nueva York, sino los anuncios de fabada, de las rebajas o de las campanadas de fin de año.

NO SABEMOS cuál es su profesión, pero tampoco nos importa. Sabemos que fue a la universidad, que participó como actriz en algunas series de televisión y que presenta lo que le echen. Y con eso nos basta. Si algunos disfrutan linchándola por sus transparencias, allá ellos.

