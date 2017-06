Opinión / La parrilla de España

Hoy: Ángel Garó Todo el mundo me adora Ramón de España / Ilustración: Carlos Rodriguez Casado

Cojamos una nota a pie de página en la sección de sucesos de los diarios: un señor arroja a su novio escaleras abajo (aunque él lo niega), la supuesta víctima lo denuncia. Se verán en los tribunales. Fin de la historia, que no interesaría a nadie si el supuesto agresor no hubiese sido más o menos famoso a principios de los años 90 como humorista televisivo en el programa de Chicho Ibáñez Serrador Un, dos, tres, responda otra vez. Aunque su nombre real es Ángel Manuel Paredes Hortelano, siempre se ha hecho llamar Ángel Garó. Así lo recordamos los que lo recordamos porque ya tenemos una edad. No sabíamos nada de él desde hacía tiempo y ahora nos lo encontramos protagonizando un espectáculo levemente bochornoso. Pero pasamos la página del diario y volvemos a olvidarnos de él: a lo sumo, recordamos que nos había hecho cierta gracia en alguna ocasión por lo peculiar de su puesta en escena humorística, que estaba a medio camino entre la timidez, la torpeza y la demencia.

Los hay que no pasan la página con tanta velocidad, pues acaban de experimentar algo parecido a una epifanía. Entre ellos destaca Jorge Javier Vázquez, rey de los programas del corazón, cuyo trono ocupa tras años de esfuerzo y entrega. Su espacio de los sábados Sálvame de Luxe, rebautizado como Sábado de Luxe, no pasa por sus mejores momentos y el hombre anda necesitado de carne fresca. Con su talento natural para la exageración y el espectáculo, intuye en la riña de Angel Garó con su novio lo que en el argot del medio se conoce como un pico de audiencia. Así pues, se lanza sobre la noticia, invita al humorista a su programa y le aplica el tratamiento habitual de duchas calientes (felicitaciones por sus logros) y duchas frías (gente que le pone verde y revisión pormenorizada de los momentos menos dignos de su vida). ¡Conseguido el pico de audiencia! Y como eso de los picos de audiencia engancha más que la heroína, el señor Garó vuelve a ser convocado al plató para que, gracias a los milagros de la técnica, se entreviste a sí mismo, llegando a sufrir un conato de ataque de pánico ante una de las preguntas que le plantea su falso doppelganger. ¡Este tío es una mina!, parece insinuar la sonrisa permanente de Jorge Javier. Y a los demás no nos queda más remedio que darle la razón.

Cuando recibió la llamada de Sábado de Luxe, Ángel Garó podría haberlos enviado dignamente al carajo y decirles que no se metieran en su vida privada. En vez de eso, se ha prestado al show con una entrega que solo puede achacarse a un narcisismo desmesurado o a una pasta gansa por airear sus miserias sentimentales en público. Evidentemente, él ha encontrado un motivo que no es ninguno de esos dos: la necesidad de vindicarse, de hacer justicia, de que todo el mundo sepa cómo es el auténtico Ángel Garó, un hombre que detesta el maltrato doméstico y que sufre ante la perspectiva de que se le acuse de practicarlo. Yo diría que hay algún motivo más: pese a su insistencia en que es famosísimo y que todo el mundo le quiere, lo cierto es que más allá de la ciudad en que vive, Málaga, y la localidad en que nació en 1965, La Línea de la Concepción, hace años que casi nadie se acuerda de Ángel Garó. Apuntando en esa dirección, Sábado de Luxe se marca uno de esos informes ejemplares de periodismo de investigación en los que se narran distintos fracasos económicos del artista, se cuelan comentarios de algún ex novio que dice que nunca ha estado muy bien de la cabeza y se insinúa, de manera sutil, que el humorista estaba pelín tieso antes del incidente en las escaleras. Yo no estoy loco, clama Ángel Garó ante las declaraciones de un tal Alexis, un ex novio que asegura que tenía el síndrome de Jekyll y Hyde y que, aunque podía ser un tipo encantador, a veces se le iba la pinza y hacía cosas insólitas que permitían albergar ciertas dudas sobre su equilibrio mental.

Reconozco que yo también las he tenido viendo sus performances en el programa de Jorge Javier. Un tipo que se derrumba ante una pregunta que se ha hecho a sí mismo da qué pensar: si es una actuación, incurre en la farsa; y si es una reacción sincera, la cosa resulta aún más preocupante, pues roza la bipolaridad o una esquizofrenia suave.

Como decía Alexis, Ángel Garó puede ser un tipo encantador. Lo pueden comprobar los colaboradores habituales del programa, que se dedican básicamente a darle estopa, en especial el implacable Kiko Matamoros, un hombre que no está para tonterías y que interrumpe al invitado cada vez que cree haberlo pillado en un renuncio o piensa que le está mintiendo. Ángel se dirige a sus torturadores llamándoles rey, cariño o corazón, mientras piensa probablemente en que sus puyazos van incluidos en el sueldo. Se esfuerza por parecer un hombre centrado, sensato y cabal, pero no acaba de salirle bien del todo. Uno tiene la impresión de que, en cualquier momento, puede lanzarse a la yugular de cualquiera de los que tiene delante.

Sus declaraciones, por otra parte, tienen un tono a menudo inquietante. Tras hablar de lo mucho que quiere a su abuela de noventa y tantos años, no tiene empacho alguno en describirla como un reptil que le hizo la vida imposible a su pobre madre. ¿Se puede amar a un reptil? Según el señor Garó, sí. De hecho, él quiere a toda su familia, pero parece quererla bien lejos. Cuando se le recuerda que tildó a un tío suyo de cojo de mierda, el hombre sonríe y dice que no ha venido al programa a hablar ni de su familia ni de su novio, Darío, un pinche de cocina que parece haber estado viviendo a su costa durante los últimos tiempos. Y uno se pregunta: si no has venido a hablar de tu familia ni de tu novio, ¿de qué vas a hablar, Ángel? ¿De física nuclear? Este tic de hacerse el digno lleva tiempo en desuso: yo creo que fue eliminado definitivamente por Bárbara Rey, a la que no le importa largar lo que sea con tal de hacer caja.

En cualquier caso, si lo que pretendía al aceptar la invitación de Jorge Javier era que los españoles lo vieran como el tipo sanote y normal que dice ser, lo cierto es que le ha salido el tiro por la culata. Como humorista ya era muy peculiar, aunque ahí estaba su gracia, pero como ser humano solo consigue sembrar ciertas dudas sobre su equilibrio mental que van en aumento con cada nueva aparición. No creo que tarde mucho Jorge Javier en montarle un cara a cara con el lesionado Darío, pues Víctor Sandoval y Nacho Polo ya no dan más de sí, y solo espero que el plató esté a una prudente distancia de las escaleras más cercanas. | Sigue leyendo.