¡Hala el Fisco!, ¡Visca Montoro!

Opinión / La Trinchera

Lo del Barça apoyando de forma entusiasta el regate de su Messi a Hacienda era para borrarse de todo (eso por no entrar en política, que también). Y cuando le ha llegado la hora al Real Madrid, más de lo mismo. Resulta que Cristiano Ronaldo metió varios goles a nuestras cuentas públicas y cuando le pillan, el club no solo se muestra comprensivo con el delincuente (presunto), sino que juzga y sentencia que no ha hecho nada malo, faltaría más. Es vergonzoso, merengues y culés juegan con ventaja. Son como el PP, que por mucha corrupción que florezca dentro de sus botas, saben que la gente les seguirá votando. Y las multas se las pasan por la braga naútica, son migajas para ellos. La verdadera lástima es que no se les pueda sancionar de otra manera: 18 partidos sin jugar, por ejemplo. A lo mejor desaparecía esa sonrisa boba de alguna cara.