Opinión / La Trinchera

Al dictado Lecter.

Las crisis sacan lo peor de cada uno. Y la de Cataluña no iba a ser distinta. En plena tensión institucional, la fiscal de la Gürtel hizo su informe y confirmó todas las informaciones que llevamos dando los medios durante los últimos años. Así que, lógicamente, los periodistas siguieron enfatizando las amenazas de secesión. Es una de las características del periodismo en libertad: la valoración de las noticias. Pero algunos, incluso desde lo más destacado de un partido político, no entienden de eso (tampoco) y deciden que cualquier noticia que pueda beneficiar sus intereses es merecedora de abrir informativos, portadas y páginas web. Y si no lo haces, pues eres un puñetero colaborador de Rajoy, casta del 78, socialista entregado, monárquico de mierda y casi corrupto. No se gastan una perra en consumir información, pero joder, quieren que escribamos al dictado.