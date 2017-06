Opinión / La Trinchera

Apocalipsis Trump Lecter

Trump es un adelantado a su tiempo. Como ya defendí, a lo que más se parece es al villano más villano de los relatos de ciencia ficción, ése que en conjunción con otros hace que saltemos todos por los aires porque tiene el gatillo fácil y le encanta el botón rojo. Suena a coña, ¿verdad? pero podemos seguir riéndonos hasta que esos ojos enfurecidos debajo de un tupé nos borren del mapa. No quiero ser apocalíptico, en demasía, pero cuesta poco esfuerzo imaginar que si el casi fin del mundo (siempre quedan pequeñas colonias de supervivientes) llega por tocarle demasiado las narices a la naturaleza, no me nieguen que todo puede empezar porque Donald Trump dé la espalda a los esfuerzos comunes para conseguir que el medio ambiente no nos ataque. Gracias a la industria agresiva, EE.UU. va a crear más puestos de trabajo... camino del apocalipsis. | Sigue leyendo.