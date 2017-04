Opinión / La Trinchera

Calados de indignación Lecter.

NUNCA llueve a gusto de todos. A algunos les caen chuzos de punta sobre su cabeza, pero viven inmaculados, ni siquiera chispeados. “El que la hace, la paga”, es el resumen de Rajoy cuando le preguntan por tanto rana que hay en su partido, incluido el propio partido (no es una gaviota, es una rana disfrazada). Por su parte, Carles Puigdemont lo ha traducido a su idioma: “Todo el mundo debe responder sobre lo que le toca”. Al gallego se le ha olvidado añadir dos cosas: “Si le pillan” y “si no podemos impedirlo”. Y el catalán, haciendo un máster acelerado, ya ha aprendido a hablar de los corruptos de su partido sin citar su nombre, aunque le falta lo de “ese señor del que me habla” para pasar de nivel. Van los dos tan panchos sin mojarse el traje ni pisar un charco, mientras el resto estamos calados hasta los huesos. Calados de indignación. | Sigue leyendo.