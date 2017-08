Opinión / La Trinchera

Cañas, tapas y lanzas Lecter

EN GENERAL, somos malas personas. El Gobierno desempolva el primer viaje a la Luna para, torpes de nosotros, ayudarnos a dimensionar los datos del paro, y nosotros a lo nuestro. Huelgas del taxi, huelga en Renfe y Adif, los sindicatos (¡qué malos!) dicen no tener muy claro que la temperatura del otoño no suba, un poco al menos... Como si no quisiéramos darnos cuenta de que Rajoy ha derribado el muro de Berlín, con sus manitas. La economía sube, la Bolsa también, la prima empieza a no ser tan de riesgo... y las oficinas de empleo se relajan. Las televisiones, para contárnoslo, entrevistan a jóvenes camarer@s exultantes sirviendo cañas y tapas. Aconsejo a los periodistas que van con el micrófono que les pidan el teléfono, porque esos mismos les servirán para hacer la crónica del otoño, cuando las cañas se vuelvan lanzas.