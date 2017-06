Opinión / La Trinchera

Rivera se enternece con el abrazo de Aznar, sin darse cuenta que está bailando un vals que le aleja, del centro político. El abrazo del oso Lecter

HE VISTO en la tele que Aznar invitó a Albert Rivera a dar una charla política, en lugar de ofrecer el sitio a su líder Rajoy. Y dicen las crónicas que el Ciudadano mayor del Reino disfrutó como un niño en ese perfil de estadista serio (y no como otros) que le ofrecía el antiguo presidente. Qué equivocado está Rivera. Sólo tiene que mirar a su lado para comprobar que hay determinados apretones de manos que producen luxaciones. Y si no que se lo pregunte a Íñigo Errejón, de gran poder dentro de Podemos hasta que la izquierda algo más moderada (política y mediática) le dedicó elogios y le puso por las nubes. Hasta ahí podía llegar Pablo Iglesias. Cortó su cabeza y se acabó la broma. Ahora Rivera se enternece con el abrazo de Aznar, sin darse cuenta que está bailando un vals que le aleja, inexorablemente, del centro político. Hay que desconfiar de algunos osos. | Sigue leyendo.