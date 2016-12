Opinión / La Trinchera

El campeón llegó tarde Lecter

ES PARA partirse de risa. Gobierno y socialistas haciéndose los chulitos porque se han reunido de urgencia y han decidido trabajar de la mano para que los bancos devuelvan cuanto antes la pasta que han birlado en las hipotecas. Joder, con perdón, ¿y si hubieran trabajado de la mano para evitar que en su momento cobraran las cláusulas suelo? No se puede llegar con años de retraso y decir que eres el campeón, que has ganado la carrera; es mucha caradura. Pero la política en este país siempre actúa igual: primero permite que nos esquilmen y luego, cuando algún juez o tribunal devuelve las cosas a su sitio, entonces se pone las pilas. En estos asuntos siempre echo de menos mayor contundencia, porque si al ciudadano que no pudo pagar tanta cláusula le sacaron a empujones de su casa, ¿los del banco se van a ir personalmente de rositas?

