El futuro es del fútbol Lecter

HE CONSULTADO a la bola de cristal sobre 2017 y hemos discutido y todo. Yo quería saber cómo le iba a ir al mundo, pero me ha dicho que ni las bolas de pago saben qué estropicio va a hacer el troglodita de Trump. Entonces me he interesado por aquí, por España, y más de lo mismo: que si hay que esperar a que el PSOE salga del coma inducido, que si lo de Podemos está a la espera de cuando se lance Garzón a la yugular de Errejón... Vamos, un lío que no permite aventurar nada. Al final, lo único que me asegura la bola es que la Liga la gana el Real Madrid. Aquí ha estado más dicharachera, y esa victoria no será tanto por los éxitos propios como por el fracaso ajeno, que según ella Simeone y Luis Enrique están en pleno proceso de autodestrucción. En fin, se confirma que en este país hasta las bolas de ver el futuro de lo único que saben es de fútbol.

