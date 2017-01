Opinión / La Trinchera

El tupé de Trump Lecter.

ESTAS LETRAS están escritas horas antes de que comience el reinado de Donald Trump, que lejos de ser un pato dibujado, es un magnate con pobreza de escrúpulos. No se parece a nadie; mientras cualquiera intenta que el peluquín parezca natural, él pasa horas ante el espejo para conseguir el efecto contrario. Llevamos mucho tiempo disfrutando de buenas obras de ciencia ficción, tanto literarias como cinematográficas. Y todas están escritas sin referencias, sin saber en qué fijarse. El futuro que nos pintan siempre es horrible, y lo que más les cuesta a los creadores es explicar cómo hemos llegado a ese desastre. Pues bueno, ahora están de enhorabuena porque ya tienen a dos personajes propicios para llevarnos a ese desastroso porvenir: Trump y Putin. Eso sí, se tienen que dar prisa no sea que lleguen tarde y la realidad les supere. Y que no olviden el tupé. | Sigue leyendo.