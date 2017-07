Opinión / La Trinchera

La boina de Fraga Lecter

LA COMISIÓN que investiga los dinerales del PP está siendo entrañable. No tenía mucho sentido hacer desfilar delante de sus señorías a algún anciano con problemas intermitentes (a conveniencia) de oído y entendimiento. Solo si ese anciano es capaz de sacar de quicio a todo un Toni Cantó. Bien por Carolina Bescansa, más acostumbrada a tratar con la tercera edad y mostrar un respeto que algún otro no han cultivado. Pasaron los extesoreros y ahora ya sabemos que el de Ciudadanos jamás regentará un geriátrico y que el PP se financió pasando la gorra en las cenas. Sí, suena un poco a cachondeo, pero me gusta la imagen de Fraga en plan Martínez Soria con la boina en la mano. Y hay que reconocer que si toda la vida lo han hecho igual, el de las cuentas se tuvo que librar de la mili por cabezón. Ya tenemos una de las conclusiones de la comisión. | Sigue leyendo.