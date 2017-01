Opinión / La Trinchera

La muerte del silogismo Lecter

UN PROFESOR que tuve me hizo devoto de los silogismos. Siempre que puedo, empleo la deducción. Pero en este país se cargan hasta a Aristóteles. Resulta que los datos de paro han bajado, que debería ser la consecuencia de algo. Ese algo sería la reforma laboral de Rajoy. Hasta aquí es discutible todo; el problema se produce cuando juntamos dos proposiciones y llegamos a una conclusión. Si la reforma laboral ha reducido el paro notablemente, entonces se acabó el problema del pago de pensiones. Pero no, porque la hucha ya está hecha trizas y es de tan baja calidad el empleo creado, que no sirve ni para poner tiritas. Otra deducción, por ejemplo, sería que los jóvenes no tendrían que huir de este país para buscar un trato digno. Pero tampoco, el “vente a Alemania, Pepe” está de rabiosa actualidad. Una pena: el silogismo, otra víctima de la crisis.

Lee este y otros artículos de opinión en la edición en PDF.