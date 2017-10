Opinión / La Trinchera

La pela es la pela Lecter

ESPAÑA es un país de chiste (¿o será de pandereta?). Lo dicen hasta quienes más la quieren. No hay territorio que se precie que no tenga sus propios chistes, paridos con mala leche, por supuesto, por los de otros sitios. En Andalucía no dan un palo al agua, los de Lepe tienen varias ingenierías, en Navarra no hay quien folle y los gallegos ¿suben o bajan? Y todos nos reímos. En las situaciones más graves, nuestro recurso al chiste es primordial. Por eso triunfamos en estas nuevas artes de los memes, GIF y demás modernidades. Incluso con Cataluña (el pack completo, procés, independencia, brutalidad policial...) damos el do de pecho. Con poca vista, porque llevamos varios años sin darnos cuenta de que la solución estaba en un puñetero chiste: contra la independencia unilateral catalana la única arma eficaz es, cómo no, la pela. Nens, la pela es la pela. De chiste.