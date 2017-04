Opinión / La Trinchera

Por Dios, Esperanza, trata de dimitir Lecter

OTRO QUE ha caído en la comunidad de Madrid. A Esperanza Aguirre ya no le quedan manos que ingresar en un calabozo. Granados tiene una pinta de delincuente que ya quisieran en la antigua Mina. Y a González, Ignacio, se le está poniendo de tanto posar con guardias civiles con los ojos pixelados. Eso por no hablar de López Viejo, a quien niega tantas veces como sean necesarias sin que el gallo abra el pico. Ha llegado el momento de que Esperanza se vaya a casa, o al hoyo 1 a mejorar el hándicap. Pero a ver quién la convence. Hubo uno muy sabio que ofreció darle la mitad que a su enemigo, y tras pensárselo pidió que le sacaran un ojo. Pero con Aguirre ese truco no vale. Encomendarse a Dios no va a arrancar tampoco el coche de Carlos Sainz. Solo se me ocurre decirle que si ella dimite, se le acaban los diques a Cristina Cifuentes. Lo mismo cuela. | Sigue leyendo.