Opinión / La Trinchera

Reprobar Lecter.

EL MINISTRO Montoro, ese que parece que está todo el día de broma, ha sido reprobado por el Congreso. Y digo que si reprobar no significará probar dos veces, porque don Cristóbal no tiene intención de ladearse, sino de embestir con más ganas si cabe. La pelea ha venido por la amnistía fiscal, y el gobierno se esconde en aquella frase de Aznar: “Teníamos un problema y lo hemos solucionado”. El cómo ya da lo mismo, que sea inconstitucional es un matiz sin mayor importancia. Y, además, niega el nombre de los defraudadores fiscales que se apuntaron a su barra libre. En esta ocasión se escuda en la legalidad, no como en la amnistía, que se la saltó a la torera. Así que, si alguien no lo remedia, los únicos nombres que sabremos de la amnistía de Montoro son Bárcenas, Rato, Granados... Yo que el ministro, daba la lista entera. | Sigue leyendo.