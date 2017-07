Opinión / Panorama de Comunicación

Antonio Gárate José María Noguerol

EN LAS televisiones no hay espacios para la cultura. Quizás porque la cultura se tropieza bruscamente con la manera actual de hacer televisión. Hay excepciones. “La hora cultural” en el canal 24 Horas de TVE, es una de ellas, casi puede decirse que la única. En media hora de información cristalina, el cineasta y periodista Antonio Gárate presenta novedades de la cultura sin eludir ninguna forma ni formatos, géneros o artes: valiente Gárate, del que dicen en su biografía en la Red que nació en Pamplona y paso sus infancia “en la tranquila villa de Zugarramurdi”, lo cual debe imprimir carácter y generar ese talante integrador que ofrece. No sé, sin embargo, lo que pensará Alex de la Iglesia de ese calificativo para la villa navarra. Lo cierto es que Gárate se mueve con absoluta libertad de criterio y amplias miras, como debe de ser siempre que se hable de cultura. Además, puede que el comisariado político duerme a la hora en que se emite el programa, o también que la derecha considere que la cultura ya no hace daño, aunque sea una cosa infestada de rojos perdidos e irredentos. Por eso, Antonio Gárate puede deleitarnos con libertad e instruirnos con gracia, precisión y un toque postmoderno que se agradece: libros, músicos, teatreros y sus obras, cantantes, escritores… Nada se escapa a la mirada lúcida de “La hora cultural”. Ahora se han ido de vacaciones, hasta setiembre. Si no lo han visto, sintonicen a la vuelta de agosto. | Sigue leyendo.