Opinión / Panorama de Comunicación

Aviso a los radioyentes José María Noguerol

Siempre procuraba tener un aparato de radio cerca, viajes incluidos. Hasta que caí en un exceso de confianza y abandoné el trasteo de transistores varios por el móvil: casi todas las cadenas, programas a la carta, conexión con la emisora local que más te guste, etc. Así, por ejemplo, las navidades de 2015 escuchaba Radio Coruña, de la SER, en Canarias, y estas últimas, SER Canarias en Galicia. Hasta que el 3 de enero una extraña confabulación de coberturas, velocidades de navegación y características del teléfono móvil me dejó sin radio un día entero. Descartados por desuso o decadencia los aparatos radiofónicos en mi poder, decidí escribir una posdata en la carta a los Reyes y pedir una radio de las de siempre. Y el día de autos estaba junto a mi zapato una caja que contenía una preciosa radio Philips, de diseño un poco retro, con madera y todo. Es digital, sí, pero no tiene nada más que una salida para alimentación, ni puertos usb ni otras ranuras extrañas. Se enciende al rotar el volumen, con el clic característico de antaño, y emite un sonido limpio, sin interferencias ni crepitaciones. Desde entonces, deambulo por la casa con ella y estoy dispuesto a buscarle hueco en la maleta en el próximo viaje. El problema surgirá, me dice mi amigo Manuel, de Tenerife, cuando tenga que pasar el control de seguridad de un aeropuerto y los celosos vigilantes no sepan lo que ven en la pantalla y consideren mi radio un objeto peligroso: correré el riesgo.

Lee este y otros artículos de opinión en la edición en pdf.