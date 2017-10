Opinión / Panorama de Comunicación

Confusiones José María Noguerol

La multiplicación de las imágenes, la inmensidad de canales y otras cuestiones del presente, provocan, en el mejor de los casos, saturación, y también mucha confusión. Por ejemplo, me ocurre con las líderes de los distintos partidos políticos. A veces piensas que es Inés Arrimadas (Ciudadanos) y resulta que la que acaba de hablar es Irene Montero (Podemos); también, convencido de que he escuchado a Andrea Levy (PP), acabo dándome cuenta de que era Adriana Lastra (PSOE). El caso de Anna Gabriel (CUP) no sé si es especial o espectral, pues su imagen se me mezcla con todas las demás. Podría ser una cuestión generacional, por la generación de ellas no por la mía, pero no, es un asunto eminentemente retórico, de la retórica común que une los discursos de estas cuatro políticas, y de otras. Es la retórica metralleta, las palabras evitan el ritmo de la respiración, las comas y los puntos, y fluyen en una cadencia machacona que persevera en la insistencia aunque parezca constancia, que busca una rápida llegada a las mentes de los que reciben el mensaje. En los tiempos que corren, este comentario sobre cuatro políticas puede ser susceptible de análisis de género. “¿Por qué no dice usted lo mismo de cuatro políticos masculinos?”. Porque no los encuentro con ese estilo discurseador común en ninguno de los partidos. Supongo que las cinco no han acudido a los mismos cursos de oratoria política –a veces ocurre-, pero las coincidencias entre ellas son muy precisas.