Opinión / Panorama de Comunicación

El espacio de los libros José María Noguerol

Los lectores buscamos primero en las librerías de mayor intimidad y olor a papel. Si no queda más remedio, acudimos a la gran tienda, al gran almacén, como se decía antes. En uno de ellos estaba el otro día buscando las Aventuras ibéricas, de Ian Gibson (Ediciones B). Empecé por “Novedades no ficción” y seguí por otras voces y otros ámbitos, pero el libro del hispanoirlandés no aparecía. Pedí la ayuda de una dependienta, que, presta, se encaminó a buscarlo. Le pregunté: “¿En qué sección estaba?”. “En aventuras y turismo rural y gastronómico”, contestó. Ante la cara que puse, me consoló: “Peor fue el otro día, que un libro reciente sobre la Guerra Civil estaba clasificado en gastronomía, apartado mermeladas”. Pienso en el gourmand aficionado que buscaba una guía de mermeladas y se encontró con un libro sobre el potaje de nuestra guerra incivil. Esto no sorprende a nadie, parece ser, salvo a viejos roqueros como yo, que nos negamos a leer presuntos libros en soportes que no sean papel. Sin embargo, esto no es una broma, es un problema de colonización clasificatoria lingüísticamente amorfa de procedencia sajona, y de una acumulación galopante de incultura –que sí ocupa lugar– de cosecha propia y ajena. Y es que ya lo escribió Rilke en La octava elegía: “¡Y nosotros/ meros espectadores/ en todo tiempo, en todos los lugares,/ vueltos siempre hacia todo y nunca más allá!”. Despistados, en definitiva, mucho más que nunca; pero refugiados en un verso, también. | Sigue leyendo.