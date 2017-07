Opinión / Panorama de Comunicación

El estilo tabernario José María Noguerol.

La palabra, tabernario, tiene dos acepciones en el diccionario de la RAE: la primera, “propio de la taberna o de las personas que la frecuentan”; la segunda, “bajo, grosero, vil”. Después de contemplar recientes escenas de la vida política española en particular, y de la sociedad en general, podría decirse que se ha instalado en nuestro país un desgraciado estilo tabernario, en la segunda acepción, claro. Un estilo que se masca en las intervenciones de algunos diputados y diputadas en el congreso, en muchas de las tertulias de radio y televisión que en el mundo son, y, por supuesto, en las tabernas, bares y restaurantes. También en algunas columnas de opinión de la prensa de papel, de la prensa digital, de nuestros queridos periódicos en caída libre hacia la nada.

Cabría preguntarse cómo hemos llegado a este desgraciado estado de licuefacción de la buena educación, de las formas respetuosas hacia los demás. Cabría también saber qué hemos hecho tan mal como para padecer este permanente estado de apología del feísmo y de la mala educación.

Escribió Virgilio en sus Bucólicas que “ahora ya sé qué es Amor, aquél es que entre riscos desnudos (…) / que cierran el mundo / crían de niño: no es nuestra raza; y no lo es su sangre”. Puede que un metro latino ayude a comprender, siempre y cuando no se fuerce la analogía, no se retuercen las palabras al presente que emborrona. Porque en realidad, lo único importante es la melodía, cosa también hoy despreciada. | Sigue leyendo.