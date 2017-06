Opinión / Panorama de Comunicación

CADA TIEMPO tiene sus cantares de gesta, su épica, su correspondiente traslación literaria con los consiguientes adornos, afeites y tergiversaciones. Para contar las cosas como se supone que fueron, está la historia, o eso pretenden los historiadores, pero no siempre se ponen de acuerdo. Quizás por eso, hasta la aparición de la novela moderna, es decir, hasta “El Quijote”, la literatura occidental es una espectral nebulosa de mentiras a medias y verdades a cachos., empezando por Ulises. Ahora ese papel lo juegan en gran medida las series de televisión, ese papel pseudoliterario de narrar ciertos aconteceres, de recrear la realidad, incluso de penetrarla. Ocurre con la estadounidense “House of cards” que ya va por su quinta temporada. Presentada como una indagación del poder político en Washington, las entregas protagonizadas por Kevin Spacey y Robin Wright, se sometieron desde el inicio al principio retórico del delirio hasta alcanzar, en la temporada actual, cotas que rebasan el paroxismo. No sé qué sustancias ingieren los guionistas de “House of cards” pero sin duda se trata de algo con fuerte poder alucinógeno por las tramas en las que colocan a los personajes. La serie nunca tuvo mucha épica pero ahora lo que le pasa es que se ha estancado en el regodeo de sus propios excesos argumentales. Si uno se chuta de golpe los trece capítulos, puede hasta entretener. Lo que no imagino es qué nos deparará la sexta temporada que amenazan perpetrar. Veremos. | Sigue leyendo.