La marca PSOE José María Noguerol

ALGO PASÓ ayer en la calle Ferraz. Escribo con muchos días de adelanto al resultado de las primarias del PSOE, pero seguro que aquello de Gila de “alguien mató a alguien” será válido sea quien sea el ganador. Porque lo importante, además de las personas y de los contenidos programáticos, es la marca, la marca PSOE, que tiene más años que la Coca-Cola. ¿Qué es una marca? Pues casi como una nación, según Pedro Sánchez, claro: un icono visual que encierra potentes valores y que provoca entre la gente un sentimiento de adhesión más allá del producto, la organización o servicio que representa. No es una definición muy ortodoxa –seguro que mi amigo Conrado Llorens, que sabe mucho de esto, me corregiría bastante–, pero creo que la pueden entender todos los lectores, incluidos los militantes y simpatizantes socialistas. Los candidatos a la secretaría general del partido socialista se han olvidado de la marca en sus primarias. Es más, pienso que han ido a por ella, al grito de “el PSOE soy yo”. Han canibalizado su marca olvidando que es su mayor patrimonio. Las marcas, las grandes marcas, sobreviven a estos errores y a grandes ataques. Coca-Cola, por ejemplo, ha sufrido muchos errores propios y ataques ajenos, y ahí está. ¿Sobrevivirá la marca PSOE a las primarias? ¿Y a un congreso que se presume enrarecido? No lo sé, porque no veo a nadie capaz de tomar conciencia del desaguisado propio y de la persecución adversaria, que es mucha, organizada y bien pagada. | Sigue leyendo.